Κοινωνία

Παλλήνη: Νεκρός από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο (βίντεο)

Δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, όπου και εντόπισαν ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του.



Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λεωφόρο Μαραθώνος στην Παλλήνη.

Στο σημείο μετέβησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια κατάσβεσης εντοπίστηκε ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του.



Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα μεγάλης ηλικίας, ενώ άγνωστα προς το παρόν παραμένουν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

