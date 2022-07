Τεχνολογία - Επιστήμη

Σύμπαν - Πλειώνης: Οι φωτογραφίες από το τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ είναι παραδειγματικές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα οφέλη από τις φωτογραφίες που τράβηξε το τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ.



Για εντυπωσιακές φωτογραφίες από το τηλεσκόπιο James Webb έκανε λόγο ο Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Εμμανουήλ Πλειώνης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

«Αυτές οι φωτογραφίες δείχνουν τις δυνατότητες που έχει το τηλεσκόπιο και γι’ αυτό είναι παραδειγματικές. Οι παρατηρήσεις που θα γίνουν και οι πραγματοσκοπικές μελέτες είναι πολλές. Περιμένουμε να διευρυνθεί το πεδίο της γνώσης μας σε πολλούς τομείς», σημείωσε ο κ. Πλειώνης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «από αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε, η λεπτομέρεια με την οποία αποτυπώνονται οι κοσμικές πηγές φωτός είναι εκπληκτικές. Η αλήθεια και η γνώση βρίσκεται στην λεπτομέρεια».

Για την πρώτη φωτογραφία που έδωσε στην δημοσιότητα η NASA είπε ότι «είναι ένα σμήνος γαλαξιών σε απόσταση 4,6 δισεκατομμύρια έτη και οι γαλαξίες του σμήνους είναι αυτοί που φαίνονται άσπροι. Με κοκκινωπό χρώμα είναι οι γαλαξίες του υποβάθρου σε μεγάλες αποστάσεις, πολύ μεγαλύτερες από αυτές του σμήνους που έχει λειτουργήσεις όμως το σμήνος ως φακός και ονομάζεται βαρυτικός φακός και η θεωρία της σχετικότητας λέει ότι όπου έχεις μεγάλη βαρύτητα λειτουργεί σαν φακός, καμπυλώνεται ο χώρος και εστιάζεται το φως από τα μακρινά αντικείμενα με τέτοιο τρόπο ώστε να τα δούμε.»

Σχετικά με τα οφέλη που αποκομίζουμε από αυτές τις φωτογραφίες είπε ότι «η γνώση αυτή είναι πολύ σημαντικό για να ξεφεύγουμε από την αυταρέσκεια και την εγωκεντρισμό μας. Όταν κατανοούμε πώς εξελίσσεται το σύμπαν, πώς δημιουργούνται οι γαλαξίες θα μας δώσει στοιχεία για τις φυσικές διεργασίες για να κατανοήσουμε πώς δομείται η ύλη και πώς τελικά καταλήγει η ύλη σε ζωή και ευφυή ζωή εν τέλει».





Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΣΘ: Πειθαρχικός έλεγχος στον οδηγό που κάλεσε την αστυνομία για κοπέλα που φορούσε μπουστάκι

Δίκη Λιγνάδη: Η ώρα της απόφασης

Παλλήνη: Νεκρός από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο (βίντεο)