Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: Η βαθύτερη φωτογραφία του Σύμπαντος που έχει τραβηχτεί ποτέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη εικόνα από το διαστημικό τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ και δείχνει πώς ήταν το Σύμπαν πριν 13 δισεκατομμύρια χρόνια.



Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα μία από τις πρώτες εικόνες από το διαστημικό τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ που ουσιαστικά δείχνει πώς ήταν το Σύμπαν πριν 13 δισ. χρόνια!

Σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρουσίασε την πρώτη από τις φωτογραφίες του τηλεσκοπίου, ενώ αναμένεται να δoθούν στη δημοσιότητα άλλες τέσσερις εικόνες, σηματοδοτώντας την κανονική περίοδο λειτουργίας του Τζειμς Γουεμπ.

Ο Μπάιντεν έκανε λόγο για ιστορική στιγμή για την επιστήμη και την τεχνολογία. Η φωτογραφία δείχνει ένα σμήνος γαλαξιών σε απόσταση 4 δισεκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη.

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.



And for America and all humanity. pic.twitter.com/cI2UUQcQXj — President Biden (@POTUS) July 11, 2022

Κάθε φωτεινό σημάδι από τα χιλιάδες στη φωτογραφία είναι ένας γαλαξίας σε πολύ μακρινή απόσταση. Κάποιοι είναι από τους πιο αμυδρούς που έχουμε παρατηρήσει ποτέ, άρα τους βλέπουμε από μια εποχή που το Σύμπαν ήταν ακόμη «νεογέννητο».

Είναι η πιο καθαρή και λεπτομερής φωτογραφία που έχουμε από το πρώιμο σύμπαν. Το τηλεσκόπιο χρειάστηκε μόνο μία ημέρα για να συλλέξει το φως, μια απόδειξη του πόσο ισχυρό είναι.

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.



Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb's first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C — NASA (@NASA) July 11, 2022

Όπως εξήγησε ο διευθυντής της NASA, Μπιλ Νέλσον, η συγκεκριμένη φωτογραφία καλύπτει ένα μέρος του Σύμπαντος, η αναλογία του οποίου ομοιάζει σε έναν κόκκο άμμου σε απόσταση όση το μήκος ενός χεριού. "Είναι η βαθύτερη φωτογραφία του Σύμπαντος που έχει τραβηχτεί ποτέ", εξήγησε.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Αγωνία για τον 28χρονο αγνοούμενο

Κορονοϊός – Λινού: Απαραίτητη η 4η δόση για τους ευάλωτους

Πρύτανης ΑΠΘ στον ΑΝΤ1: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών οι πυροβολισμοί