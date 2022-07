Πολιτική

F-16: Πέρασε η τροπολογία για το “μπλόκο” στην Τουρκία

Υπερψηφίστηκε από την αμερικανική Βουλή η μία από τις δύο τροπολογίες. Πως μπορεί να ανατραπεί η βούληση των βουλευτών για “πάγο” στην Άγκυρα

Υπερψηφίστηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των ΗΠΑ, η μία από τις δύο τροπολογίες για την απαγόρευση αναβάθμισης των F-16 ή πώλησης νέων μαχητικών στην Τουρκία.

Το επόμενο κοινοβουλευτικό στάδιο είναι η υπερψήφισή της από την ολομέλεια της Βουλής, κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει έως το τέλος Ιουλίου.

Βάσει της τροπολογίας απαγορεύεται η πώληση νέων F16, κιτ εκσυγχρονισμού και αναβαθμισμένης τεχνολογίας στην Τουρκία και σε κάθε οντότητα που σχετίζεται με την Τουρκία.



Ωστόσο, η τροπολογία αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό που επιτρέπει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ να ξεπεράσει τους περιορισμούς που διατυπώνονται, εάν πιστοποιήσει στο Κογκρέσο ότι κάτι τέτοιο είναι προς το ζωτικό συμφέρον εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και αν δώσει αναλυτική περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται, για να διασφαλιστεί ότι τα F-16 δεν χρησιμοποιούνται για υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα.

