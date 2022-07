Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού. Που εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.



Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, στην Κρήτη, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αρκαλοχωρίου.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 8 χιλιόμετρα.

