Σεισμός στο Αρκαλοχώρι: Θεμέλιος λίθος για το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία

Ανοικοδομείται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία που κατέρρευσε στο σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου.

Μετά από έξι μήνες από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, την Κυριακή 27 Μαρτίου το απόγευμα, τοποθετείται στο ύψωμα του Αρκαλοχωρίου ο θεμέλιος λίθος του Προφήτη Ηλία. Πρόκειται για το εκκλησάκι που κατέρρευσε από το σεισμό και επειδή αποτελούσε σημείο κατατεθέν για την περιοχή, από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε ότι είναι από τις ανοικοδομήσεις που οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής επιθυμούσαν να προχωρήσει. Η οικοδόμηση είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου με το υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα της ίδιας της υπουργού Λίνας Μενδώνη που τον περασμένο Νοέμβριο που επισκέφθηκε την περιοχή και ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Μητρόπολης, εξέφρασε τη στήριξή της.

«Είμαστε έτοιμοι για την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου και αμέσως μετά για την έναρξη των εργασιών οικοδόμησης του Προφήτη Ηλία» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου, ο οποίος χαρακτήρισε το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία «σημείο αναφοράς της πνευματικής μας παρακαταθήκης και της πολιτιστικής μας παράδοσης. Πολύ περισσότερο όταν με τη λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι που θα καταφθάνουν άνθρωποι, λαών, θρησκειών και πολιτισμών και ατενίζοντας το εκκλησάκι στο λόφο του Αρκαλοχωρίου, θα αναγνωρίζουν την πολιτιστική και πνευματική παράδοσή της Κρήτης, της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος Μανώλης Φραγκάκης ανέφερε ότι πρόκειται για έναν ναό που συνδέεται με ισχυρούς δεσμούς με τους κατοίκους της περιοχής.

«Είναι αλήθεια ότι το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα μετά το σεισμό στις περιουσίες τους και στην καθημερινότητά τους που έχει αλλάξει. Το αίτημα για ανοικοδόμηση του Προφήτη Ηλία όμως ήταν και είναι μια λαχτάρα για όλους, καθώς υπάρχει στενή σύνδεση των κατοίκων με το εκκλησάκι και είναι αλήθεια ότι η εικόνα του να στέκει στο λόφο του Αρκαλοχωρίου, παραδοσιακά ήταν μια πηγή ανάτασης και ελπίδας» ανέφερε ο κ. Φραγκάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι από την ημέρα του σεισμού, με τις δραματικές συνέπειες για την περιοχή, η θέα του λόφου χωρίς το εκκλησάκι, προκαλεί περαιτέρω θλίψη στους κατοίκους.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος της περιοχής «το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία σύμφωνα και με τα λεγόμενα της κ. Μενδώνη θα χτιστεί ακριβώς στο ίδιο σημείο και θα έχει ακριβώς την ίδια εικόνα που είχε. Ευελπιστούμε ότι μετά την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου θα προχωρήσουν άμεσα οι εργασίες και προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουμε όλοι».

Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία

Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία πάνω στο λόφο του Αρκαλοχωρίου, χτίστηκε στα ερείπια παλαιότερου ναού, από τον Γιώργο Χαραλαμπάκη με καταγωγή από την περιοχή, ο οποίος ανέλαβε την οικονομική ευθύνη περί το έτος 1929, μετά την επιστροφή του στο Αρκαλοχώρι από την Αμερική.

Σύμφωνα με τον μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου ο Γιώργος Χαραλαμπάκης ήταν ασθενής στην Αμερική και οραματίστηκε τον Προφήτη Ηλία, ο οποίος του είπε ότι θα γίνει καλά και πως θα έπρεπε να φτιάξει στο λόφο του Αρκαλοχωρίου ένα «σπίτι» αφιερωμένο σε εκείνον.

Κάτω από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία βρίσκεται το σπήλαιο του Προφήτη Ηλία που υπήρξε σημείο λατρείας και είχε μεγάλο αριθμό επισκεπτών αλλά και αφιερωμάτων. Μάλιστα ο μεγάλος αριθμός των διπλών πελέκεων, που είναι το ιερό σύμβολο του μινωικού πολιτισμού, έχει καταστήσει το Σπήλαιο, ως ένα από τα σημαντικότερα της μινωικής Κρήτης.

