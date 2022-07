Κοινωνία

Πάτρα: Ο Δασκαλάκης μήνυσε τον Ηλιάδη και άλλα δύο άτομα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο πατέρας των τριών νεκρών κοριτσιών, για κάνοντας λόγο για συκοφαντική δυσφήμιση του.

Τρεις μηνύσεις για δημόσια εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο πατέρας των τριών κοριτσιών της Πάτρας, Μάνος Δασκαλάκης, την ώρα που εκκρεμεί η κατάθεση της Ρούλας Πιτσπιρίγκου στο τμήμα Ανθρωποκτονιών ως μοναδικής ύποπτης για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας.

«Ο Μάνος Δασκαλάκης κατέθεσε μήνυση στον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων Ανδρέα Ηλιάδη, σχετικά με όσα είχε υποστηρίξει σε διαδικτυακή εκπομπή ό,τι τον είχε προειδοποιήσει και ό,τι γνώριζε τις υποψίες του γιατρού για τη μητέρα. Επίσης κατέθεσε μήνυση σε άλλα δύο πρόσωπα που δεν έχουν γίνει γνωστά», αναφέρει το flamis.gr.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων του Μάνου Δασκαλάκη

«Σήμερα υπεβλήθησαν από τον εντολέα μας Εμμανουήλ Δασκαλάκη ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών εγκλήσεις (μηνύσεις) κατά προσώπων, τα οποία το τελευταίο διάστημα, μέσω τηλεοπτικών-διαδικτυακών εκπομπών, τέλεσαν εις βάρος του τα αδικήματα της δημόσιας εξύβρισης, της δημόσιας δυσφήμησης και της δημόσιας συκοφαντικής δυσφήμησης. Για τα σχόλια στα οποία τα πρόσωπα αυτά προέβησαν με αποκλειστικό σκοπό να τον εξυβρίσουν, να τον δυσφημήσουν και να τον συκοφαντήσουν, θα λογοδοτήσουν ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Εξυπακούεται πως ανάλογης αντιμετώπισης θα τύχουν και έτερα πρόσωπα τα οποία ήδη έχουν προβεί σε σχετικά σχόλια ή θα προβούν στο μέλλον.

Επαναλαμβάνουμε ότι σύμφωνα με Ν. 4624/2019, η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων σε διαδικτυακούς τόπους, αποτελεί επεξεργασία (διάδοση) των δεδομένων αυτών και δεν επιτρέπεται να γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου το οποίο αφορά. Ωσαύτως δεν επιτρέπεται σε κανέναν, μέσω οποιουδήποτε μέσου, άρα ούτε και μέσω της τηλεόρασης και του διαδικτύου, η παρουσίαση και δημοσίευση της φωτογραφίας ενός προσώπου σε τρίτους, η επεξεργασία, αναπαραγωγή ή η διάθεση της στο κοινό, καθώς και η αποτύπωση ή η εμφάνιση ή η προβολή της εικόνας κάποιου, χωρίς τη συναίνεση και συγκατάθεση του εικονιζομένου.

Δια της παρούσης ο εντολέας μας δηλώνει για τελευταία φορά ότι δεν συναινεί και εναντιώνεται ρητώς στη δημοσίευση εφεξής των φωτογραφιών τόσο του ιδίου, όσο και των τριών χαμένων τέκνων του, σε οποιαδήποτε μορφή. Επιφυλάσσεται δε για την υποβολή σχετικών μηνύσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την επιθυμία του αυτή».

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΣΘ: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε στάση - Παιδί ανάμεσα στους τραυματίες

Δημήτρης Λιγνάδης: Ένοχος για δύο βιασμούς ο σκηνοθέτης

Power Pass: Πληρωμές σε δύο δόσεις