Πάτρα - Ηλιάδης: Ο Μάνος Δασκαλάκης ήξερε τις υποψίες μου για έγκλημα

Νέες αποκαλύψεις έρχονται το φως της δημοσιότητας από τον γιατρό της 9χρονης Τζωρτζίνας.



Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση της Πάτρας, έρχονται το φως της δημοσιότητας από τον γιατρό της 9χρονης Τζωρτζίνας, Ανδρέα Ηλιάδη.

Λίγο πριν η Ρούλα Πισπιρίγκου καταθέσει το υπόμνημα, ο γιατρός αποκάλυψε πως είχε ενημερώσει τον Μάνο Δασκαλάκη για τις σοβαρές υποψίες του πως ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Νοσοκομείου Ρίου, Ανδρέας Ηλιάδης, μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή στο Twitter τόνισε είχε προειδοποιήσει τον Μάνο Δασκαλάκη για εγκληματική ενέργεια την οποία ο γιατρός φέρεται να είχε υποψιαστεί πολύ πριν τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ηλιάδης, σύμφωνα με το flamis.gr είπε: «Έχω ένα παράπονο, το μεγάλο παράπονο μου είναι από τον πατέρα της Τζωρτζίνας. Νομίζω ότι μετά από πολλές πολύωρες συζητήσεις που έκανα με τον συγκεκριμένο, εκτός από την μητέρα, εγνώριζε πολλά πράγματα και να σας πω ότι ήταν ενήμερος ότι είχα σοβαρές υπόνοιες ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Το παράπονό μου λοιπόν είναι ότι αυτός ο πατέρας, δεν με προσέγγισε, ενώ η πόρτα μου ήταν ανοιχτή. Ήμουν πάντα με το χαμόγελο. Ήμουν πάντα εκεί. Δεν ήρθε ποτέ, δεν το επιδίωξε, αντίθετα με παραπλάνησαν, με παραπλάνησαν μέσα σε μια ψεύτικη εικόνα! Νομίζω ότι με κοροϊδεύανε και κοροιδεύανε και την Εντατική, άρα τον ιερό χώρο της Εντατικής που σώζονται εκεί παιδιά δεν τον σεβάστηκαν. Ο πατέρας θα μπορούσε να έρθει μεμονωμένα να μου πει κύριε Ηλιάδη, ξέρετε, υπάρχει κάτι; Κάτι για την αιτία; Ποτέ μα ποτέ μα ποτέ δεν άνοιξε αυτό το θέμα. Αντίθετα νομίζω ότι οι συζητήσεις που γίνονται ήταν σε επίπεδο ψεύδους».

Στην συνέχεια ο κ. Ηλιάδης είπε: «Και το άλλο παράπονο το μεγάλο ναι να σας πω, ξέρετε όταν έρχεται ένα παιδάκι στην Εντατική γίνεται χαμός έξω από τη Μονάδα να έρθουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες να ρωτήσουν. Όμως στην περίπτωση αυτή κανένας κανένας συγγενής είτε αυτός λέγεται γιαγιά, είτε παππούς. Μα ποτέ μα ποτέ δεν ήρθε να μου πει κύριε σας παρακαλώ πείτε μας λίγο τι γίνεται. Μπορούμε να μπούμε να το δούμε λίγο το παιδί, πείτε μας κάτι.»

