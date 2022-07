Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Τζωρτζίνα: η επίσημη πραγματογνωμοσύνη για τις ζωγραφιές της (βίντεο)

Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε αποκλειστικά αποσπάσματα από την ανάλυση της ειδικού, σχετικά με τις τρεις ζωγραφιές της Τζωρτζίνας που εξέτασε, μετά από εντολή της 18ης ανακρίτριας.

Της Φωτεινής Νάσσου

Στην πρώτη από τις τρεις ζωγραφιές της Τζωρτζίνας, που εξέτασε η ειδικός, κατ΄ εντολήν της 18ης Ανακρίτριας, το κορίτσι έγραφε: «Στη μαμά που πετάει. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ για όλα και είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου».

Στην ζωγραφιά που υπάρχει στην πίσω όψη του ίδιου χαρτιού, το άτυχο κορίτσι ζωγράφισε δυο καρδιές, μέσα σε ένα μεγάλο κύκλο, που μοιάζει με μπαλόνι.

Στη δεύτερη ζωγραφιά, η μικρούλα έγραφε «Για εσάς» και είχε ζωγραφίσει ένα παιδάκι που κάνει κούνια, σε ένα δέντρο, ενώ στο πάνω μέρος υπάρχει το ουράνιο τόξο, ήλιος και σύννεφα με βροχή.

Η τρίτη ζωγραφιά φαίνεται να είναι η πιο κρίσιμη, καθώς σε αυτή, η Τζωρτζίνα έχει γράψει 8 λέξεις περιγράφοντας την μητέρα της –και σύμφωνα με το κατηγοροτήριο, την δολοφόνο της - Ρούλα Πισπιρίγκου σε μία συγκεκριμένη στιγμή. Έγραψε «Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΕΒΓΑΛΕ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΟΥΡΛΙΑΧΤΟ».

Η πραγματογνώμονας - ψυχοθεραπεύτρια Δέσποινα Σαββόγλου, κλήθηκε από την Ανακρίτρια, να “διαβάσει” μέσα από τις ζωγραφιές, τον ψυχικό κόσμο της μικρής Τζωρτζίνας, μέχρι την ηλικία των 7,5 ετών, όταν το παιδί έπαθε ανακοπή, με αποτέλεσμα να παραμείνει για το υπόλοιπο της ζωής της σε τετραπληγία.

Όπως αναφέρει στην πραγματογνωμοσύνη της, «στην πρώτη ζωγραφιά έχουν παρεμβληθεί τα γράμματα ενός ενήλικα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν ζήτησε το παιδί από κάποιον ενήλικα να τα γράψει ή κάποιος πήρε την πρωτοβουλία. Η μητέρα είπε ότι τα έγραψε η δασκάλα του παιδιού, τον Μάιο του 2019, για την Γιορτή της Μητέρας»

Η κεντρική φιγούρα είναι αυτή του πατέρα και μολονότι τα χέρια όλων εκτείνονται σαν να βρίσκονται στην προσπάθεια να κρατηθούν, τελικά δεν κρατιούνται. Εκτός από το ένα χέρι της Τζωρτζίνας, που κρατά το χέρι του πατέρα της.

«Τα χέρια της μητέρας είναι τόσο αχνά. Δεν μπορεί να κρατήσει κανέναν. Το πρόσωπο της Μαλένας είναι μουτζουρωμένο και ίσως έτσι εκφράζει τα συναισθήματα για τη νεκρή αδελφή της. Το ότι οι δυο καρδιές περικλείονται σε ένα μπαλόνι και πετούν δείχνει ότι ίσως και η ίδια να νιώθει την απειλή του θανάτου. Ίσως φοβάται ότι μπορεί να της συμβεί το ίδιο», αναφέρει η πραγματογνωμοσύνη.

Η δεύτερη ζωγραφιά, σύμφωνα με την Ρούλα Πισπιρίγκου, ήταν στην πόρτα του ψυγείου του σπιτιού τους και η Τζωρτζίνα την ζωγράφισε σε ηλικία 5 ετών.

Σύμφωνα με την ειδικό, «εάν πράγματι είναι προγενέστερη των προηγούμενων δυο φαίνεται η οπισθοχώρηση, η παλινδρόμηση του παιδιού μετά τον θάνατο της Μαλένας».

Η τρίτη ζωγραφιά έχει δημιουργηθεί όχι με χρώματα, αλλά με στυλό. Η Τζωρτζίνα έχει βάλει δυο αγγελάκια, το καθένα μέσα σε ένα κύκλο, σαν καρδιές που αιωρούνται.

«Αυτή η ζωγραφιά μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι η Τζωρτζίνα βρισκόταν σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσει και να κατανοήσει τον θάνατο πια των δυο αδελφών της και ίσως έναν ακόμη μεγαλύτερο φόβο της, ότι ίσως μπορεί αυτή τη φορά να συμβεί το ίδιο και σε εκείνη», υποστηρίζει η κ. Σαββόγλου στην πραγματογνωμοσύνη της.

Η έρευνα της ψυχολόγου ολοκληρώνεται με ατομικές συνεδρίες της. με τους δυο γονείς.

