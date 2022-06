Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Νέο αίτημα επανεξέτασης στο αίμα της Τζωρτζίνας

Είναι αίτημα το οποίο είχε απορριφθεί από την ανακρίτρια.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου





Νέα αιτήματα αναμένεται να υποβάλλει η Ρούλα Πισπιρίγκου αύριο δια του συνηγόρου της, Όθωνα Παπαδόπουλου στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για τον θάνατο της μεγαλύτερης κόρης της, Τζωρτζίνας, μετά την απόρριψη όλων των αιτημάτων της, από την 18η Ανακρίτρια. αύριο δια του συνηγόρου της, Όθωνα Παπαδόπουλουγια τον θάνατο της μεγαλύτερης κόρης της, Τζωρτζίνας, μετά την απόρριψη όλων των αιτημάτων της, από την 18η Ανακρίτρια.

Όπως έκανε γνωστό ο νομικός της εκπρόσωπος , η κατηγορουμένη ζητά τώρα, να γίνει επανέλεγχος του αίματος όπου εντοπίστηκε η κεταμίνη στο άτυχο παιδί, σε ιδιωτικό εργαστήριο στη Γαλλία.

Ζητά επίσης, να διερευνηθεί η κραυγή που φέρεται να έβγαλε το κοριτσάκι, τη στιγμή που οι γιατροί το θεωρουσαν νεκρό!









Κάνει ότι μπορεί να αποδείξει ότι είναι αθώα, ότι δεν δολοφόνησε το τρίτο και τελευταίο ζωντανό παιδί της, με κεταμίνη. Όσο όμως η 18η ανακρίτρια απορρίπτει τα αιτήματά της, τόσο η Ρούλα Πισπιρίγκου καταθέτει νέα – χτενίζοντας λέξη λέξη μέσα από το κελί της την δικογραφία και τις καταθέσεις γιατρών και νοσηλευτών, για να εντοπίσει πιθανά κενά και έδαφος για να χτίσει κλίμα αμφιβολίας





Όπως έκανε γνωστό ο νομικός της εκπρόσωπος, μετά την άρνηση της ανακρίτριας να γίνει επανέλεγχος του αίματος όπου εντοπίστηκε η κεταμίνη στο α΄τυχο παιδί σε τοξικολογοικό εργαστήριο της Κρήτης, τώρα ζητά αντιδείγμα από το αίμα της Τζωρτζίνας προκειμένου να αποσταλεί για επανέλεγχο σε ιδιωτικό εργαστήριο στη Γαλλία με δική της δαπάνη. Η Ρούλα Πισπιρίγκου θέλει να εξεταστεί και κάτι ακόμη, που εντόπισε ο δικηγόρος της στο φύλλο νοσηλείας της Τζωρτζίνας κατά την ημέρα που το παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακύ. Θέλει να μάθει αν ένα άπνοο παιδί μπορέι να βγάλει μια κραυγή και αν τελικά η Τζωρτζίνα δεν ήταν νεκρή όταν έφτασαν οι γιατροί για ανάνηψη «Μας κάλεσε η μητέρα γιατί το παιδί παρουσίασε επεισόδιο σπασμών. Το παιδί ήταν άπνοο κατά την είσοδο στο δωμάτιο. Ήταν με στροφή κεφαλής προς τα αριστερά, με περιστοματική κυάνωση , μισάνοιχτα μάτια, κόρες σε μυδρίαση και έβγαλε μια κραυγή» Ο Όθωνας Παπαδόπουλος, δικηγόρος τηςκατηγορουμένης δήλωσε «αναφέρεται ότι το παιδί έβγαλε μια κραυγή. Η αναφορά αυτή γίνεται σε χρόνο ο οποίος βάση των καταθέσεων που έχουν δοθεί, φέρεται η ασθενής να έχει χάσει την ζωή της. Οπότε τίθεται ένα ζήτημα και χρίζει περαιτέρω έρευνας: πως είναι δυνατόν να προσπαθεί να επικοινωνήσει με το εξωτερικό περιβάλλον ένας άνθρωπος, ο οποίος φέρεται την ίδια στιγμή να είναι νεκρός» Δεν πρόκειται για «κραυγή» αλλά για επιθανάτιο ρόγχο, εξηγούν οι ειδικοί. Η Ουρανία Δημακοπούλου Ιατροδικαστής εξηγεί «μιλάμε για επιθανάτιο ρόγχο ο οποίος έχει ήχο υγρού ρόγχου, γνωστό σαν κροτάλισμα, ο αποβιώσαν εκέινη την στιγμή βγάζει έναν υγρό ρόγχο , αυτό μπορεί να συμνεί είτε περιξ της στιγμής του θανάτου είτε αφού έχει επέλθει ο θάνατος ήδη + μιλάμε για χρονικό διάστημα ολίγων λεπτών, οπου μπορεί να επέλθει ο επιθανάτιος ρόγχος και είναι μια προσπάθεια των πνευμόνων να αντλήσουν αέρα διαμέσου του σάλιου και γιαυτο ακούγεται σε εμάς υγρό κροτάλισμα ή κραυγή» Σε γραφείο του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών, το οποίο ήδη έχει ετοιμαστεί για να παραχωρηθεί από τις τοπικές αρχές στο κλιμάκιο του τμήματςο Ανθρωποκτονιών , που αναμένεται να μεταβεί στην αχαϊκή πρωτεύουσα για να λάβει καταθέσεις από συγγενείς και φίλους του ζεύγους Δασκαλάκη. Στην λίστα των 10 συγγενών και φίλων που αναμένεται πρώτοι να κληθούν για να διαφωτίσουν την έρευνα βρίσκεται ο Μάνος Δασκαλάκης, η αδελφή της κατγηρουμένης Δήμητρα, η μητέρα της αλλά και πατριός της 33χρονης στο σπίτι των οποίων στην Αλισσό η Τζωρτζίνα φέρεται να εμφάνισε την ξαφνική περιπέτεια με την υγεία της , οι γονείς του Μάνου Δασκαλάκη , δυο φίλες του ζευγαριού που φρόντιζαν συχνά την τζωρτζίνα όταν οι γονείς ήταν σε διάσταση , μια γειτόνισα της οικογένειας η οποία είχε κρατήσει το παιδί όταν χάθηκε η Ίριδα, αλλά και ο άδνρας που αποτέλεσε την εξωσυζυγική σχέση της κατηγορουμένης και η αιτία που φέρεται να έφερε και ρήξη στο ζευγάρι που αναμένεται πρώτοι να κληθούν για να διαφωτίσουν την έρευνα βρίσκεταιστο σπίτι των οποίων στην Αλισσό η Τζωρτζίνα φέρεται να εμφάνισε την ξαφνική περιπέτεια με την υγεία της , οι γονείς του Μάνου Δασκαλάκη , δυο φίλες του ζευγαριού που φρόντιζαν συχνά την τζωρτζίνα όταν οι γονείς ήταν σε διάσταση , μια γειτόνισα της οικογένειας η οποία είχε κρατήσει το παιδί όταν χάθηκε η Ίριδα, αλλά και ο άδνρας που αποτέλεσε την εξωσυζυγική σχέση της κατηγορουμένης και η αιτία που φέρεται να έφερε και ρήξη στο ζευγάρι Ο πρώην δικηγόρος της κατηγορουμένης, Απόστολος Λύτρας αναφέρει αναφέρει «έχουν αργήσει πάρα πολύ και δεν τιμά κανέναν, όλη η ελλάδα ωχριά για το τι έχει γίενι με αυτά τα παιδιά , το γνωρίζουν και οι ιατροδικαστές και υπάρχιε αυτή η πολύ μεγάλη καθυστέρηση» Την ώρα που αναμένεται αυτή η εβδομάδα να είναι εβδομάδα εξελίξεων στο θρίλερ της Πάτρας, καθώς θα κατατεθούν τις αρχές όλα τα ιατροδικαστικά πορίσματα και για 3 νεκρά παιδιά από τον προιστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας κύριΟ Καρακούκη και τον κύριο Καλόγρια, ο πρώην δικηγόρος της οικογενείας Δασκαλάκη , αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο να επιστρέψει στην εκπροσώπησης της κατηγορουμένης Ειδήσεις σήμερα: Παγκράτι: Μπήκαν για να κλέψουν αλλά… τους κλείδωσαν μέσα (βίντεο) Έβρος - Θεοδωρικάκος: Fake news της Τουρκίας τα περί πυροβολισμών κατά μεταναστών Μαχαίρωμα άνδρα στην Καλλιθέα: “Είμαι αθώα, αιμορραγούσε όταν ήρθε σπίτι”, λέει η σύντροφός του