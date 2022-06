Κοινωνία

Θάνατος Τζωρτζίνας: Αυτά είναι τα 10 πρόσωπα “κλειδιά” που θα καταθέσουν (βίντεο)

Αποκλειστικές πληφορορίες της εκπομπής "Το Πρωινό" για το "θρίλερ" της Πάτρας. Τα πρόσωπα κλειδιά που θα καταθέσουν και η έκπληξη του Λιάγκα για ένα που ακούστηκε...

Ραγδαίες αναμένονται να είναι το επόμενο διάστημα οι εξελίξεις στο "θρίλερ" της Πάτρας που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" στην Πάτρα θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών καθώς ξεκινούν οι καταθέσεις των δέκα προσώπων που αναμένεται να ρίξουν «φως» στην υπόθεση θανάτου της μικρής Τζωρτζίνας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κέλλυ Χεινοπώρου τα δέκα αυτά άτομα είναι: ο Μάνος Δασκαλάκης, η Δήμητρα Πισπιρίγκου, η Ελένη Λεγάτου (μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου), ο πατριός της κατηγορούμενης, ο πεθερός (Γιώργος Ναβλοούρος) και η πεθερά της (Ελένη Νταβλούρου), η «νονά» της Τζωρτζίνας, ο «Γιαννάκης» (η εξωσυζυγική σχέση της Ρούλας), μία γειτόνισσα του ζευγαριού καθώς και φιλικό πρόσωπο των Πισπιρίγκου – Δασκαλάκη που κρατούσε συχνά την Τζωρτζίνα όταν χρειαζόταν στο σπίτι της.

Το όνομα που ακούστηκε και άφησε άφωνο τον παρουσιαστή είναι αυτό του «Γιαννάκη», του ανθρώπου που φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τη Ρούλα Πισπιρίγκου.

«Θα καλέσουν και την εξωσυζυγική σχέση της Ρούλας;», αναρωτήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας με τη δημοσιογράφο να απαντά: «Ναι, γιατί ήταν ένα πρόσωπο που βρέθηκε με την Ρούλα λίγο πριν το θάνατο της Ίριδας και είναι ένα πρόσωπο «κλειδί».

