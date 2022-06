Κοινωνία

Πισπιρίγκου: τα νέα αιτήματα στην ανακρίτρια, η κεταμίνη και το πόρισμα για Ίριδα και Μαλένα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, για την κεταμίνη που χρησιμοποιείται ως ναρκωτικό από εξαρτημένους, Τι εκτιμά ο Γρηγόρης Λέων για τα μικρότερα κορίτσια.

Καταιγιστικές παραμένουν οι εξελίξεις για την πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας.

Στην εκπομπή ¨Πρωινοί Τύποι" βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου επιστήμονες από όλα τα πεδία και μίλησαν για την υπόθεση και για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ , κ. Λιάπης απάντησε στο "σάλο" που έχει δημιουργηθεί λόγω ενός άρθρου του για την κεταμίνη και στην αναφορά σε αυτό για μη πρόκληση θανάτου από μεγάλη ποσότητα, έπειτα από ιατρικό λάθος, αλλά και στο αίτημα της κατηγορουμένης να καταθέσει ο ίδιος "η Πισπιρίγκου βασίζεται στην αρθρογραφία μου αυτή, η οποία όμως αναφέρεται σε περιπτώσεις υγιών παιδιών, η Τζωρτζίνα δεν ήταν μία τέτοια περίπτωση, ήταν ένα παιδί επιβαρυμένο" και συνέχισε "καμία σχέση με την υπόθεση το άρθρο μου".

Ενώ προχώρησε και σε μία αποκάλυψη "μετά την υπόθεση Πισπιρίγκου και χάρη και στην δράση της αστυνομίας στον εντοπισμό της παράνομης διαδρομής της ουσίας η χρήση της ως ναρκωτικό από εξαρτημένους έχει μηδενιστεί"

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων απαντώντας σε όλα αυτά που ακούγονται "πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, βοήθησε ο κ. Λιάπης άθελά του ένα σκεπτικό της κατηγορουμένης, στο άρθρο υπάρχουν γενικά ιατρικά στοιχεία ενώ εδώ μιλάμε για συγκεκριμένη περίπτωση" ενώ αποκάλυψε πως τις επόμενες μέρες θα έχουμε αδιαμφισβήτητα πορίσματα για το θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας".

Ο κ. Γλύκας, Πρόεδρος Ένωσης Ποινικολόγων ανέφερε για το θάνατο της Τζωρτζίνας "έχει σημασία ο χρόνος θανάτου και το ποιος ήταν εκεί κατά το χρόνο αυτό".

Συνέχεια στις αποκαλύψεις έδωσε και ο δημοσιογράφος Γιώργος Αναστασόπουλος "η Πισπιρίγκου έκανε άλλα 7 αιτήματα στην ανακρίτρια και θέλει τα δείγματα από το αίμα της Τζωρτζίνας να δοθούν σε εργαστήριο στη Γαλλία"

Τέλος ο ψυχίατρος κ Σούρας αναφερόμενος στο σύνδρομο Μινχάουζεν "οι νομικοί στην Ελλάδα δεν το αποδέχονται το σύνδρομο αυτό"





Ειδήσεις σήμερα:

Κολομβία: Νεκρό παιδί σε τρομοκρατική επίθεση

Power Pass: η πλατφόρμα για την επιδότηση έως 600 ευρώ - Οδηγός για τους δικαιούχους

Κακοκαιρία “Genesis” - Σάββατο: ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην μισή Ελλάδα