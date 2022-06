Αθλητικά

“Το Πρωινό” - Κατσικογιάννης: ο ποδοσφαιρικός αγώνας για τη Τζωρτζίνα και ο απών Μάνος Δασκαλάκης (βίντεο)

Τι αποκάλυψε για το φιλανθρωπικό αγώνα που είχε διοργανωθεί για να μαζευτούν χρήματα για τη Τζωρτζίνα

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο παλαίμαχος ποσοσφαιριστής, Παναγιώτης Κατσικογιάνης και αναφέρθηκε στο φιλανθρωπικό αγώνα που είχε διοργανωθεί για να μαζευτούν χρήματα για τη νοσηλεία τις Τζωρτζίνας.

"Μας καλέσανε να παίξουμε για ένα ίδρυμα με παιδιά με καρκίνο και ένα παιδί σε αναπηρικό καροτσάκι, ήταν η Τζωρτζίνα" είπε στην έναρξη της συζήτησης.

"Θυμάμαι το παιδάκι ήθελε να βγάλει φωτογραφίες μαζί μας, όμως δεν μπορούσε ούτε να κουνηθεί αλλά ούτε να μιλήσει" αναέφερε για τη μικρή Τζωρτζίνα.

Και συνέχισε "μαζεύτηκε ένα σεβαστό ποσό και το δώσαμε στους παλαίμαχους της Παναχαϊκής, όταν ακούσαμε την είδηση στην τηλεόραση σοκαριστήκαμε".

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως "ούτε ο Δασκαλάκης ούτε ο παππούς του παιδιού εμφανίστηκαν στον αγώνα που διοργανώθηκε για την οικονομική ενίσχυση του παιδιού".

