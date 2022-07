Κοινωνία

Θάνατος Ίριδας –Τσιόλα: Τα ευρήματα Καρακούκη και Καλόγρηα δεν επιβεβαιώνονται (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βολές κατά πάντων από την ιατροδικαστή Αγγελική Τσιόλα σε επιστολή της. Τι απαντά μέσω ΑΝΤ1 ο Γρηγόρης Λέων.

Με βολές κατά πάντων, απάντησε η ιατροδικαστής Πάτρας Αγγελική Τσιόλα, μετά το πόρισμα Καρακούκη- Καλόγρηα, το οποίο ακυρώνει και την δική της αρχική, ιατροδικαστική έκθεση, για τον θάνατο της Ίριδας.

Στην επιστολή της ξεκαθαρίζει, ότι εκείνη ήταν η πρώτη που ειδοποίησε αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, να γίνει συνδυαστική μελέτη των τριών θανάτων.

«Έχουν δοθεί απαντήσεις και αν χρειαστεί θα δοθούν και άλλες αν αυτό απαιτηθεί», ανέφερε σε δήλωσή της σε δημοσιογράφους η κ. Τσιόλα

Η ιατροδικαστής Πατρών Αγγελική Τσιόλα, εκείνη που νεκροτόμησε το μωρό της οικογένειας Δασκαλάκη όταν βρέθηκε νεκρό στην κούνια του, δίνει την πρώτη απάντηση μετά το πόρισμα Καρακούκη - Καλόγρηα, το οποίο ακυρώνει και την δική της αρχική ιατροδικαστική έκθεση για την Ίριδα. Σε μια επιστολή «φωτιά» βάλει κατά πάντων.

Θέλοντας να προστατέψει το κύρος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του Κράτος, όπως σημειώνει η ιατροδικαστής μέσω του δικηγόρου της, αλλά να προστατεύσει και την τιμή και την υπόληψή της, η Αγγελική Τσιόλα ξεκαθαρίζει ότι ευρήματα που έχουν γίνει γνωστά από διαρροές και φέρεται να υιοθετούνται από το πόρισμα, δεν επιβεβαιώνονται από την δική της νεκροτομή.

«Όσα στοιχεία έχουν μέχρι σήμερα διαρρεύσει, αναφορικά με ευρήματα των Πραγματογνωμόνων συναδέλφων της, ουδόλως επιβεβαιώνονται από την νεκροψία- νεκροτομία […]Τα επιστημονικά συμπεράσματα δεν επιτρέπεται να στηρίζονται σε αναληθή ευρήματα, ουδόλως αιτιολογημένα, απλώς για να ικανοποιήσουν, απλοϊκά, το επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο, όμως, πρέπει να τεκμηριώνεται επιστημονικά», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή της η κ. Τσιόλα.

Διαφωνεί με το πόρισμα των συναδέλφων της

Η Αγγελική Τσιόλα στην επιστολή της μέσω του δικηγόρου της σημειώνει την ουσιαστική διαφορά που έχει με τους συντάκτες του πορίσματος, Καρακουκη/Καλόγρηα, σχετικά με το πανάκι το μωρού. Εκείνη υποστηρίζει ότι το πανάκι δεν μπήκε στο στόμα του παιδιού αλλά χρησιμοποιήθηκε για να σκουπίσει τα υγρά του πνεύμονα του μωρού.

«Η Ιατροδικαστής Πατρών, εν αντιθέσει με άλλους συναδέλφους της, ουδέποτε έχει ελεγχθεί έστω για αναληθείς γνωματεύσεις της, που είχαν ως αποτέλεσμα την συγκάλυψη πολύ σοβαρών εγκλημάτων. Γι’ αυτό και πάντοτε ήταν και παραμένει στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών, για την ανάδειξη της αλήθειας», αναφέρεται στην επιστολή της.





Για το θέμα μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

«Δεν ξέρω για τι η συνάδελφος αισθάνθηκε την ανάγκη να προσφύγει σε ένα δελτίο τύπου», ανέφερε ο κ. Λέων και πρόσθεσε ότι αυτό που προκύπτει από την επιστολή της κ. Τσιόλα, όπως είπε, είναι ότι και η ίδια συμφωνεί με την αιτία θανάτου. Παράλληλα, χαρακτήρισε δευτερευούσης σημασίας αυτό που αναφέρει η κ. Τσιόλα για το πανάκι της Ίριδας και υπογράμμισε ότι «μιλάμε ιατροδικαστικά για τρεις ανθρωποκτονίες».

Εν τω μεταξύ, η κατηγορουμένη για το θάνατο της Τζωρτζίνας Ρούλα Πισπιρίγκου ζήτησε και έλαβε προθεσμία ώστε να καταθέσει για τους θανάτους των άλλων δυο μικρότερων παιδιών της, στα μέσα τις ερχόμενης εβδομάδας.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: κεραυνός έπεσε σε σπίτι (εικόνες)

Ένωση Εισαγγελέων κατά Θεοδωρικάκου για τις αποφυλακίσεις

Κακοκαιρία “έπνιξε” τη Θεσσαλονίκη (εικόνες)