Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Λέων: η ανακοίνωση της Τσιόλα και οι τεχνικοί σύμβουλοι της Πισπιρίγκου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο Γρηγόρης Λέων για τη δήλωση της Αγγελικής Τσιόλα αλλά και τους τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, απάντησε στην ανακοίνωση που θα εξέδωσε ο δικηγόρος της κ. Τσιόλα προς όλα τα ΜΜΕ.

Η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα δίνει τη δική της εκδοχή για τον θάνατο της Ίριδας και αμφισβητεί το πόρισμα των ιατροδικαστών Καρακούκη -Καλόγρηα υποστηρίζοντας ότι τα ευρήματά τους δεν επιβεβαιώνονται από τη νεκροψία -νεκροτομή. Σε σχέση με την πειθαρχική έρευνα σε βάρος της και σε βάρος της κας Τσάκωνα που συνέταξε την πρώτη έκθεση για τη Μαλένα, κάνει λόγο για επιστημονικό μεσαίωνα.

Ο κ. Λέων ανέφερε "ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει που θα τον βοηθήσει μετέπειτα, όλοι κρινόμαστε" ενώ επεσήμανε πως "δεν την βλέπω ως αντίπαλο, μάλιστα τη συνάντησα στην Πάτρα και κάναμε μαζί μία νεκροψία - νεκροτομή".

Σχετικά με το πόρισμα το δικό της και τις διαφορές με το πόρισμα Καραούκη - Καλόγρηα "δεν ήταν ξεκάθαρη η εγκληματική ενέργεια που αναφέρει τώρα για αυτό και ζητήθηκε 2η πραγματογνωμοσύνη".

Αναγνώρισε ότι "μπορεί να έχω στεναχωρήσει συναδέλφους ειδικά στην αρχή, όμως έπρεπε να βγει αυτό που πραγματικά συμβαίνει και το οποίο είναι άλλο από αυτό που αρχικά αναφέρθηκε".

Ενώ για την επιθυμία της υπεράσπισης και της Πισπιρίγκου να φέρει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό "αν τους δώσουν από την πλευρά της υπεράσπισης στοιχεία θα βγάλουν τα ίδια αποτέλεσματα, η επιστήμη μας είναι μία".

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: Με υπόμνημα οι εξηγήσεις για Μαλένα και Ίριδα

Τροχαία σε Κηφισό και Νέα Φιλαδέλφεια - Νεκροί ένας 22χρονος και ένας 25χρονος (εικόνες)

Πέδρο Φεράντιθ: Πέθανε ο θρυλικός προπονητής