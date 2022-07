Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Ληστής “καρφώθηκε” από τον σκύλο του

Πως προδόθηκε ο ληστής, στον οποίο οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες, όπως και στον συνεργό του.

Σκύλος φαίνεται να «πρόδωσε» τον ιδιοκτήτη του, αποκαλύπτοντας την εγκληματική του δράση. Πρόκειται για ένα σκυλί, το οποίο ο 31 ετών ιδιοκτήτης φαίνεται να είχε μαζί του, όταν αποπειράθηκε να ληστέψει κατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Οι περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων και τα χαρακτηριστικά στοιχεία του ζώου αξιοποιήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα στοιχεία, από την Αστυνομία, που ερευνούσε τον τελευταίο καιρό τους δράστες πανομοιότυπων ληστειών. Σε αυτές τις συνθήκες, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τόσο τον ίδιο όσο και τον 40χρονο συνεργό του, οδηγώντας τους στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το συγκεκριμένο δίδυμο φέρεται να διέπραξε από τον περασμένο Απρίλιο 15 ληστείες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, «χτυπώντας» κυρίως καταστήματα σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και ανάλογα με την περίπτωση, απειλούσαν τα θύματά τους είτε με σύριγγες είτε με μαχαίρι, όπως αναφέρεται στη δικογραφία. Η «λεία» τους φαίνεται να ξεπέρασε τις 3500 ευρώ.

Σήμερα οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου απολογήθηκαν, ενώ με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και πήραν τον δρόμο για τη φυλακή. Οι ίδιοι επικαλέστηκαν την τοξικομανία τους για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους.

