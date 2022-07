Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης για Μανωλίδου: αίσχη οι αναφορές πως χτύπησα την σύζυγό μου

Τι αναφέρει ο υπουργός Ανάπτυξης, σε ανάρτηση του, αναφορικά με φήμες και δημοσιεύματα που έχουν προκαλέσει και ορυμαγδό αντιδράσεων στα social media.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε απάντηση, με ανάρτηση του στο Twitter, στις φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ότι χτύπησε τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου.

Ο Yπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ξέσπασε, κάνοντας λόγο για «αίσχη».

«Αν είναι δυνατόν ότι κτύπησα την σύζυγο μου. Σεβαστείτε μια γυναίκα, μια μάνα και μια σύζυγο που βλέπει αυτά τα αίσχη. Φτάνει!», τόνισε στο μήνυμά του o Άδωνις Γεωργιάδης, μετά από ημέρες που σχετικές φήμες αναπαράγονται στο διαδίκτυο και προκαλούν ορυμαγδό αντιδράσεων και σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε για όσα κυκλοφορούν για τη σχέση του με την Ευγενία Μανωλίδου: «Από τότε που μπήκα στην πολιτική έχω ακούσει τα πάντα. Με ψέματα ήθελαν να με κλείσουν στην φυλακή, τώρα όμως η κατάσταση ξέφυγε. Από το “Tourkadonis” έως,αν είναι δυνατόν ότι κτύπησα την σύζυγο μου. Σεβαστείτε μια γυναίκα, μια μάνα και μια σύζυγο που βλέπει αυτά τα αίσχη. Φτάνει!».

Από τότε που μπήκα στην πολιτική έχω ακούσει τα πάντα. Με ψέματα ήθελαν να με κλείσουν στην φυλακή, τώρα όμως η κατάσταση ξέφυγε. Από το “Tourkadonis” έως,αν είναι δυνατόν ότι κτύπησα την σύζυγο μου.Σεβαστείτε μια γυναίκα, μια μάνα και μια σύζυγο που βλέπει αυτά τα αίσχη. Φτάνει! — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 13, 2022

