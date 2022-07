Οικονομία

Το ευρώ έχασε την ισοτιμία 1 προς 1 με το δολάριο

Για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο έπεσε σήμερα κάτω από το 1 προς 1.

Πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίας το ευρωπαϊκό νόμισμα «αξίζει» λιγότερο από το δολάριο. Οι επενδυτές βλέπουν τη Fed να κινείται επιθετικά για να αντιμετωπίσει τον καλπάζοντα πληθωρισμό, ενώ η Γηραιά Ηπειρος αντιμετωπίζει κίνδυνο ύφεσης.

Το ευρώ έπεσε κάτω από την ισοτιμία ένα προς ένα έναντι του δολαρίου για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, καθώς η επιθετική Federal Reserve των ΗΠΑ και η αυξανόμενη ανησυχία για τον κίνδυνο ύφεσης στη ζώνη του ευρώ συνέχισαν να πλήττουν το ενιαίο νόμισμα.

Προ ολίγου το ευρωπαϊκό νόμισμα άλλαζε χέρια στα 0,998 $ δολάριο, υποχωρώντας κατά 0,4% και ευρισκόμενο στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Δεκέμβριο του 2002.

Το ενιαίο νόμισμα έχει χάσει περισσότερο από 10% μέχρι στιγμής φέτος έναντι του ανατιμώμενου δολαρίου και η πτώση κάτω από την ισοτιμία ένα προς ένα ήρθε μετά την ανακοίνωση της μεγάλης αύξησης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Πηγή: Euro2day.gr

