Αθηνών - Λαμίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας

Πολυήμερη ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην ΕΟ Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Ωρωπού. Από πότε θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πόσο θα διαρκέσουν.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας προχωρά από αύριο (14/7) η ΕΛΑΣ, λόγω πραγματοποίηση έργων. Ειδικότερα από τις 21.00΄ της 14.07.2022 έως τις 06.00΄ της 10.08.2022 (κατά τις ημέρες Σάββατο έως Τετάρτη, από τις 20.00 έως τις 06.00΄ της επομένης, Πέμπτη, από τις 21.00΄έως τις 06.00΄ της επομένης και Παρασκευή, από τις 23.00 έως τις 06.00΄ ώρα της επομένης), θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 34,800 και 39,100, περιοχής Δήμου Ωρωπού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, ως εξής:

ΦΑΣΗ Α

Προσωρινός αποκλεισμός της μεσαίας και της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., από τη χ/θ 34,800 έως τη χ/θ 36,050, στην κατεύθυνση προς Λαμία, και ταυτόχρονος αποκλεισμός του κλάδου εισόδου στον Α/Κ Καπανδριτίου.

ΦΑΣΗ Β

Προσωρινός αποκλεισμός της μεσαίας και της δεξιάς λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., από τη χ/θ 34,800 έως τη χ/θ 37,600, στην κατεύθυνση προς Λαμία και ταυτόχρονος αποκλεισμός Σ.Ε.Α. Καπανδριτίου.

ΦΑΣΗ Γ

Προσωρινός αποκλεισμός της μεσαίας και της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., από τη χ/θ 37,000 έως τη χ/θ 39,100, στην κατεύθυνση προς Λαμία και ταυτόχρονος αποκλεισμός του κλάδου εισόδου στον Α/Κ Μαρκόπουλου.

Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από την εναπομένουσα λωρίδα κυκλοφορίας.

