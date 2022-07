Τεχνολογία - Επιστήμη

ΚΤΕΟ: Νέα εφαρμογή με αποστολή sms για έλεγχο του αυτοκινήτου

Πότε έρχεται η νέα εφαρμογή, με αποστολή sms στους πολίτες για τον έλεγχο ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου τους. Την Παρασκευή παρουσιάζεται η ηλεκτρονική μεταβίβαση αυτοκινήτου και στο τέλος του μήνα θα έχουμε την αστυνομική ταυτότητα και το δίπλωμα αυτοκινήτου στο κινητό μας.

Έρχεται τις επόμενες μέρες μια νέα εφαρμογή, με αποστολή sms στους πολίτες για τον έλεγχο ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου τους, ενώ την Παρασκευή παρουσιάζεται η ηλεκτρονική μεταβίβαση αυτοκινήτου και στο τέλος του μήνα θα έχουμε την αστυνομική ταυτότητα και το δίπλωμα αυτοκινήτου στο κινητό μας. Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρής Λιβάνιος, στο πλαίσιο συζήτησης του 5ου "InvestGR Forum 2022: A New Greece Emerges" που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens. Ειδικότερα, ο κ. Λιβάνιος έκανε λόγο για το σημαντικό κομμάτι της ωρίμανσης μεγάλων ψηφιακών έργων και υλοποίησής τους από το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλώντας «για ιστορική ευθύνη, ώστε να αξιοποιηθεί κατάλληλα προς όφελος της οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών».

Ο κ. Λιβάνιος αναφέρθηκε στο σύστημα του εμβολιασμού, «ένα μεγάλο έργο που πέτυχε και έδειξε τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να λειτουργούμε το κράτος, το κράτος που πηγαίνει στον πολίτη. Όπως με τις διαγνωστικές εξετάσεις για τις γυναίκες για διάφορες μορφές καρκίνου».

Όπως τόνισε «η δεκαετία της βαθιάς οικονομικής κρίσης έβαλε ένα μεγάλο φρένο στις επενδύσεις της νέας τεχνολογίας», ενώ μιλώντας για την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, υπογράμμισε ότι «δεν είναι ένα συνηθισμένο κείμενο, ένα ευχολόγιο. Είναι ένας οδικός χάρτης για ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας». Σημείωσε μάλιστα τους δυο βασικούς άξονες, την εξυπηρέτηση πολίτη και επιχειρηματία και δεύτερον την μείωση των διοικητικών βαρών της γραφειοκρατίας και την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα. Όπως επεσήμανε, «πέρα από τα μικρά, δρομολογούμε μια σειρά μεγάλων έργων υποδομών και ψηφιοποίησης, όπως είναι η ψηφιοποίηση της πολεοδομίας, η ολοκλήρωση ψηφιοποίησης όλων των αρχείων των υποθηκοφυλακείων, η επέκταση των διαλειτουργικοτήτων των μητρώων του δημόσιου τομέα, ενώ έρχονται έργα για την αναβάθμιση των υποδομών του Δημοσίου, όπως η επέκταση του G cloud, έργα που αφορά στον τομέα της υγείας, αλλά και σε κάθε σχεδόν τομέα της καθημερινής ζωής».

Όσον αφορά στον τομέα των τηλεπικοινωνίων, ο υφυπουργός είπε ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο στην κινητή τηλεφωνία, «το 5G έχει προχωρήσει και η ανάπτυξή του πηγαίνει με πολύ καλά βήματα αλλά έχουμε πρόβλημα στην σταθερή τηλεφωνία λόγω κρίσης και ιδίως στο κομμάτι της ταχύτητας του διαδικτύου, της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας και των οπτικών ινών». Ο κ. Λιβάνιος μίλησε για την επιδότηση των νοικοκυριών με το πρόγραμμα του Super fast Broadband όπου δίνεται ένα voucher για σύνδεση οπτικής ίνας. «Επίσης, τις αμέσως επόμενες μέρες, έχουμε το σχετικό πρόγραμμα επιδότησης για εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών σε πολυκατοικίες, αλλά και επιδοτούμε επιχειρήσεις και κατοικίες σε περιοχές που δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον, όπως σε μικρά ορεινά χωριά ή αγροτικές περιοχές για δίκτυο οπτικών ινών. Ταυτόχρονα υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική για την ανάπτυξη των μικροδορυφόρων, αλλά και για την περαιτέρω μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους».



Ο κ. Λιβάνιος δεν παρέλειψε να μιλήσει και τους ψηφιακούς νομάδες οι οποίοι για να έρθουν στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι «δουλεύουμε πολύ συστηματικά και στα δύο μέτωπα, και στον τομέα των μικρών καθημερινών αλλαγών και στον τομέα των μεγάλων έργων. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμη, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο, όλα όμως θα καταλήξουν σε μια καλύτερη χώρα».

