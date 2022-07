Κοινωνία

Πτώση ελικοπτέρου στην Σάμο: Διασώθηκαν δύο μέλη του πληρώματος (εικόνες)

Διασώθηκαν δύο μέλη του πληρώματος, αγωνία για τα υπόλοιπα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Δύο είναι τα μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν από το λιμενικό ύστερα από την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Mi 8 στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Μηνά στη Σάμο, όπου είχε σταλεί νωρίτερα για κατάσβεση, στην πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 14:00 στην περιοχή..

Στο ελικόπτερο επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα, ένας Ρουμάνος, δύο Μολδαβοί χειριστές και ένας Έλληνας σύνδεσμος-μεταφραστής.

Οι δύο διασωθέντες μεταφέρονται στο νοσοκομείο της Σάμου.

Οι έρευνες συνεχίζονται στην περιοχή για τον εντοπισμό και των υπολοίπων μελών του πληρώματος.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο δυτικής Σάμου, Αλέξανδρο Λυμπέρη,ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης των δύο εκ των τεσσάρων επιβαινόντων. Όπως είπε, το ελικόπτερο έπεσε την ώρα της απογείωσής του από τη θάλασσα, αφού είχε ανεφοδιαστεί με νερό.

