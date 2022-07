Κοινωνία

Βούλα - Πυροβολισμοί έξω από φούρνο: Χειροπέδες σε δύο άτομα

Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς έξω από φούρνο στην Βούλα. Πώς έγινε η αιματηρή συμπλοκή.

Συνελήφθησαν δυο άτομα που τον περασμένο Ιανουάριο συμμετείχαν σε ένοπλη συμπλοκή στη Βούλα

Στην σύλληψη δύο ατόμων που εμπλέκονται στην ένοπλη συμπλοκή που έγινε στις 22/1/22 έξω από φούρνο στη Βούλα προχώρησε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση.

Το χρονικό της συμπλοκής

Όλα συνέβησαν στις 22 Ιανουαρίου 2022 στη Βούλα, κατά τη συμπλοκή δύο ομάδων ατόμων έξω από φούρνο, στην οδό Ερμού.

Συγκεκριμένα, δύο αυτοκίνητα, ένα τζιπ (με βουλγαρικές πινακίδες) και ένα ακόμη αμάξι σταμάτησαν έξω από τον εν λόγω φούρνο στη Βούλα, κατέβηκαν τέσσερα άτομα (δύο και δύο) και συνεπλάκησαν με δύο άλλα άτομα που κάθονταν έξω από το κατάστημα.

Κάποια στιγμή, ένα από τα δύο άτομα που κάθονταν στον φούρνο πήρε μια καρέκλα και επιτέθηκε στα τέσσερα άτομα που είχαν κατέβει από τα αυτοκίνητα, ενώ στη συνέχεια ένας από τους δύο που βρίσκονταν έξω από το κατάστημα έβγαλε όπλο και πυροβόλησε κατά των τεσσάρων ατόμων. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν τρία άτομα.

