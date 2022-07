Κόσμος

Μενέντεζ: Οι όροι στην Τουρκία για τα F-16

Τους όρους κάτω από τους οποίους θα απέσυρε τις ενστάσεις του για την απόκτηση μαχητικών από την Τουρκία απαρίθμησε ο Αμερικανός γερουσιαστής.

Τους αυστηρούς όρους κάτω από τους οποίους θα μπορούσε να αποσύρει τις ενστάσεις του για την απόκτηση των μαχητικών F-16 από την Τουρκία απαρίθμησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ. Εξηγώντας τη θέση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στην ιστοσελίδα Hellas Journal, ο Αμερικανός γερουσιαστής είπε: «Ήμουν πολύ σαφής σχετικά με την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Πουλάμε τον στρατιωτικό μας εξοπλισμό με βάση κάποια στάνταρντ, με αυτούς που μοιράζονται τις αξίες μας, και όχι απλώς στη βάση του οικονομικού κέρδους».

Ο γερουσιαστής Μενέντεζ θεωρείται ότι είναι ο άνθρωπος που κρατάει τα κλειδιά των F-16, καθώς ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων έχει το δικαίωμα να ασκήσει βέτο στην πώληση αμερικανικών οπλικών συστημάτων. Υπό αυτό το πρίσμα, ο γερουσιαστής απαρίθμησε μια σειρά από προβλήματα στα οποία η Άγκυρα θα πρέπει να αλλάξει τη συμπεριφορά και την στάση της. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:

Το θέμα της απόκτησης του ρωσικού συστήματος S-400.

Οι υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά.

Οι στενές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία.

Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι φυλακίσεις δημοσιογράφων και δικηγόρων.

Παρόλο που αναγνώρισε ότι η λίστα με τα ανοιχτά θέματα είναι μεγάλη, ο γερουσιαστής Μενέντεζ υποστήριξε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα εκκρεμή θέματα προκειμένου να επιτευχθεί η πώληση και η αναβάθμιση των μαχητικών F-16. «Εάν κάποιος είναι πρόθυμος να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα, τότε υπάρχει μια πιθανότητα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάποια προθυμία από τον πρόεδρο Ερντογάν να κάνει αυτά τα βήματα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο γερουσιαστής.

