Αποφυλάκιση Λιγνάδη: “Παράθυρο” για έφεση από την Εισαγγελία Εφετών

Με επείγουσα παραγγελία της, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών ζήτησε να της διαβιβαστούν άμεσα τα πρακτικά και η απόφαση του Δικαστηρίου.



Την άσκηση έφεσης στο αθωωτικό σκέλος της απόφασης που εξέδωσε χθες το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας για τον Δημήτρη Λιγνάδη μελετά η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Σχεδόν την ώρα που ο Δημήτρης Λιγνάδης έβγαινε από την φυλακή, με επείγουσα παραγγελία που έδωσε προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Μαρία Γκανέ ζήτησε να της διαβιβαστούν άμεσα τα πρακτικά και η χθεσινή απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τον Δημήτρη Λιγνάδη προκειμένου να μελετηθεί το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης.

Ζήτησε από τον εισαγγελέα της έδρας Κωνσταντίνο Κούντρια να της διαβιβάσει άμεσα την αναφορά του, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι προτάσεις του επί της ενοχής, των ποινών και της αναστολής εκτέλεσης της ποινής του, οι αποφάσεις και οι μειοψηφίες τους.

Τις επόμενες ημέρες η Εισαγγελία Εφετών θα μελετήσει τόσο το εάν είναι επαρκώς αιτιολογημένες οι αποφάσεις της πλειοψηφίας των δικαστών για την αθώωση του σκηνοθέτη για τον ένα από τους τρεις βιασμούς, ενώ θα αξιολογήσει και τις ποινές που επιβλήθηκαν για τους δύο βιασμούς που καταδικάστηκε, αλλά και την απόφαση χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής του μέχρι να δικαστεί από το Εφετείο.

