Τσίπρας: δεν θα σηκώσουμε το “γάντι του διχασμού” που έριξε ο Μητσοτάκης

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Βουλής κατά της κυβέρνησης.

Με σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την Παιδεία ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας αναφορά στη χθεσινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ολομέλεια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έκανε λόγο για "σπάνιο κοινοβουλευτικά περιστατικό" ότι "ήρθε εσπευσμένα κατά τη πρώτη μέρα συζήτησης ενός κρίσιμου νομοσχεδίου για την παιδεία και όχι κατά την ημέρα της ψήφισής του" και τον κατηγόρησε ότι το έκανε για να "επωφεληθεί μιας άθλιας εμπρηστικής επίθεσης σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό που είχε προηγηθεί λίγες ώρες πριν" και "να βρει την ευκαιρία, να προβεί σε μια πρωτοφανή ακρότητα, σε μια πρωτοφανή αθλιότητα, να συνδέσει την επίθεση την εμπρηστική με τη πολιτική αντιπαράθεση για τα εκπαιδευτικά θέματα και να αφήσει αισχρά υπονοούμενα για τους πολιτικούς του αντιπάλους".

Προέβη, μάλιστα σε "δήλωση που εκφράζει ολόκληρη την Κοινοβουλευτική Ομάδα" του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: "Το γάντι του διχασμού που έριξε χτες ο κύριος Μητσοτάκης από αυτό το βήμα εμείς δεν πρόκειται να το σηκώσουμε", είπε και αρνήθηκε να "παρασυρθεί" ,όπως είπε, στον "τοξικό του κατήφορο", που είναι "επικίνδυνος για τη Δημοκρατία" και "για τον τόπο". "Το χορό του διχασμού ας τον σύρετε μόνοι, μαζί με τους οργανοπαίχτες των συμφερόντων που υπηρετείτε και τους χειροκροτητές της ενημέρωσης 108", δήλωσε.

Συνεχίζοντας την επίθεση στον πρωθυπουργό, εξέφρασε "κατανόηση" για το "αδιέξοδο" στο οποίο βρέθηκε λόγω της "ανεπάρκειάς" του να "διαχειριστεί τις κρίσεις που ο ίδιος πολλαπλασίασε", ενώ παρέπεμψε και στην έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου, η οποία όπως είπε "ντροπιάζει τη χώρα". "Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα να γίνεται ο ίδιος παραγωγός τοξικότητας και διχασμού", σημείωσε, αναφερόμενος στο περιστατικό της "άστοχης, ατυχούς και απαράδεκτης διατύπωσης ενός βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ" στο πρόσωπο της υπουργού Παιδείας. Όπως επισήμανε αυτή "απεσύρθη αμέσως" και ο βουλευτής "ζήτησε συγγνώμη", ενώ τόνισε πως "δεν εκφράζει ούτε το κόμμα" ούτε εκείνον "προσωπικά".

Ανεβάζοντας κι άλλο τους τόνους, ο Αλ. Τσίπρας διερωτήθηκε αν "είναι αλήθεια ένδειξη πολιτικού ήθους απέναντι στη καθαρή συγγνώμη ενός βουλευτή να έρχεται ο ίδιος ο πρωθυπουργός να αντιπαραβάλει την ορολογία του χαμαιτυπείου από το βήμα της βουλής και να αποκαλεί τους πολιτικούς αντιπάλους τσογλάνια και να καταδικάζει την αξιωματική αντιπολίτευση ως εμπρηστή ως τρομοκράτη".

"Αυτό είναι το απώτατο όριο της τοξικότητας και του διχασμού", υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για "ύβρη", "όχι απέναντι στην αντιπολίτευση, αλλά απέναντι στο θεσμό που εκπροσωπεί και στην ίδια τη δημοκρατία".

Εξέφρασε, δε, "τρόμο", για "το τι μπορεί να διαπράξει ακόμη αυτός ο άνθρωπος εις βάρος της αλήθειας, της κοινωνίας και της δικαιοσύνης για να κρατηθεί στην εξουσία" και καταλόγισε στον πρωθυπουργό ότι καλλιεργεί "κλίμα ζόφου".

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο κ. Τσίπρας σήμερα συνέχισε να ψεύδεται για το Power Pass, χωρίς να μπορεί να βρει έστω και μία δήλωση του Πρωθυπουργού που να υπόσχεται 600 ευρώ σε όλους τους καταναλωτές. Επικαλέστηκε δολίως αποσπασματικά στοιχεία και απέκρυψε σκόπιμα την ουσία από την έκθεση της ΕΕ για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα. Επιτέθηκε στη Δικαιοσύνη, την οποία αποδέχεται «α λα καρτ», αφήνοντας άθλια πολιτικά υπονοούμενα για μια υπόθεση βιασμών, χωρίς φυσικά να λέει ότι αν η ίδια υπόθεση δικαζόταν βάσει του Ποινικού Κώδικα που ψήφισε η ΝΔ η καταδίκη θα ισοδυναμούσε με ισόβια. Κατά κανόνα καλύπτει τη χυδαιότητα και τη δολοφονία χαρακτήρων που επιχειρούν τα στελέχη του εναντίον όσων αντιστέκονται στην εξαθλίωση της πολιτικής ζωής από τον ΣΥΡΙΖΑ, αποστασιοποιούμενος μόνο όταν η κατάσταση φτάνει στο μη παρέκει. Το έβαλε στα πόδια, λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία για ένα κρίσιμο νομοσχέδιο για τα ελληνικά Πανεπιστήμια, προκειμένου να μην αναγκαστεί να υπερψηφίσει το μεγαλύτερο κομμάτι του νομοσχεδίου, με το οποίο δεν μπορεί να διαφωνήσει. Με αυτή τη σημερινή του παρουσία ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε πλήρως τη χθεσινή περιγραφή του Πρωθυπουργού για τη βασική πολιτική του στρατηγική: την εξαθλίωση και εξαχρείωση των πολιτικών μας ηθών».





