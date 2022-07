Κόσμος

Ιταλία: Δεν έγινε δεκτή η παραίτηση Ντράγκι

Δεν αποδέχτηκε την παραίτηση του Μάριο Ντράγκι ο Πρόεδρος της Ιταλίας. Το επόμενο βήμα.

Αφού δήλωσε στους υπουργούς του ότι αποφάσισε να παραιτηθεί, ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι επέστρεψε στο Κυρινάλιο μέγαρο, για να ανακοινώσει και επίσημα τον πρόεδρο της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, την απόφασή του.

Ο Ιταλός πρόεδρος, όμως, δεν έκανε δεκτή την παραίτηση και ζήτησε από τον Ντράγκι να παρουσιαστεί ενώπιον του κοινοβουλίου, για να εξακριβωθεί αν διαθέτει την εμπιστοσύνη του κοινοβουλίου.

Την ερχόμενη Τετάρτη, ο Ντράγκι θα παρέμβει στη Βουλή και στη Γερουσία και στη συνέχεια αναμένεται νέα ψήφος εμπιστοσύνης.

