Πέθανε η Ιβάνα Τραμπ

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι πέθανε η πρώην σύζυγός του, Ιβάνα, σε ηλικία 73 ετών.

«Με μεγάλη θλίψη ενημερώνω όλους εκείνους που την αγάπησαν, οι οποίοι είναι πολλοί, ότι η Ιβάνα Τραμπ απεβίωσε στο σπίτι της, στη Νέα Υόρκη», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Η μητέρα μας ήταν μια απίστευτη γυναίκα – μια δύναμη στις επιχειρήσεις, μια αθλήτρια παγκόσμιας κλάσης, μια λαμπερή ομορφιά, καθώς και μια στοργική μητέρα και φίλη», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας Τραμπ.

«Η Ιβάνα Τραμπ ήταν μαχήτρια. Διέφυγε από τον κομμουνισμό και αγκάλιασε αυτήν τη χώρα. Δίδαξε στα παιδιά της να είναι δυνατά και σκληρά, τη συμπόνια και την αποφασιστικότητα», συμπληρώνει η οικογένεια Τραμπ και καταλήγει: «Θα λείψει πολύ στη μητέρα της, στα τρία παιδιά και στα δέκα εγγόνια της». Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζονται τα αίτια του θανάτου.

Η Ιβάνα Τραμπ ήταν η πρώτη σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά: τον Ντόναλντ Τζούνιορ, την Ιβάνκα και τον Έρικ.

Γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1949 στην πρώην Τσεχοσλοβακία. Μετακόμισε στον Καναδά στη δεκαετία του 1970 και ακολούθως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παντρεύτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ το 1977.

