Κολομβία: νεκρά παιδιά μετά από κατολίσθηση (εικόνες)

Αγωνία για ανήλικους που παραμένουν αγνοούμενοι και εικάζαται πως έχουν θαφτεί κάτω από τους χώματα και δέντρα.

Οκτώ παιδιά αγνοούνται, παγιδεύτηκαν αφού κατολίσθηση στην περιοχή όπου βρισκόταν το σχολείο αγροτικής κοινότητας στη βορειοδυτική Κολομβία, έκαναν γνωστό οι Αρχές.

«Κατολίσθηση έπληξε το σχολείο του (χωριού) Πορβενίρ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για οκτώ παγιδευμένα παιδιά», ανέφερε μέσω Twitter ο Ντανιέλ Κιντέρο, ο δήμαρχος της Μεδεγίν, της πρωτεύουσας του νομού Αντιόκια, όπου έγινε η κατολίσθηση.

Κατά πληροφορίες της εφημερίδας El Tiempo, τα τρία παιδιά βρέθηκαν νεκρά.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν δεκάδες χωρικούς σε λοφίσκο καθώς πασχίζουν να απομακρύνουν ξεριζωμένα δέντρα και συντρίμμια.

Μιλώντας σε τοπικά ΜΜΕ, η Ελιάνα Ρινκόνες, η δασκάλα του χωριού, ανέφερε πως 22 παιδιά βρίσκονταν στο σχολείο όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

«Κάναμε διάλειμμα όταν ξαφνικά ακούσαμε κάτι πολύ δυνατό, γυρίσαμε (να κοιτάξουμε) και σε μερικά δευτερόλεπτα είχαμε αρχίσει όλοι να τρέχουμε (...) δεν ξέραμε καν πού τρέχαμε, απλώς τρέχαμε», αφηγήθηκε.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Κολομβίας εξαιτίας του μετεωρολογικού φαινομένου Λα Νίνια. Κατά προβλέψεις μετεωρολόγων, οι ισχυρές βροχές αναμένεται να συνεχιστούν ως τον Σεπτέμβριο.

