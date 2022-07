Κοινωνία

Ανάβυσσος: Φωτιά στην Φέριζα - Εκκένωση οικισμών

Μεγάλη φωτιά στην Φέριζα Σαρωνικού. Μήνυμα 112 στους κατοίκους για εκκένωση της περιοχής. Σε ποια σημεία έχει διακοπή η κυκλοφορία.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φέριζα Σαρωνικού.

Στο σημείο πνέουν πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχαιρένουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ υπάρχουν κοντά διάσπαρτες κατοικίες.

Λίγο πριν τις 12:30 στάλθηκε νέο μήνυμα μέσω του 112 για προληπτική απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται στον Άγιο Παντελεήμονα της Αναβύσσου. Συγκεκριμένα το μήνυμα του 112 καλεί τους πολίτες να εκκενώσουν προληπτικά τον Άγιο Παντελεήμονα Αναβύσσου και να κατευθυνθούν προς το Λαγονήσι λόγω πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι έλαβαν και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στη Φέριζα Σαρωνικού, προκειμένου να απομακρυνθούν προληπτικά από την περιοχή τους και να κατευθυνθούν στο Λαγονήσι. που ανέφερε: «Αν βρίσκεστε στη Φέριζα, εκκενώστε τώρα προς Λαγονήσι. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στη #Φέριζα #Αττική εκκενώστε τώρα προς #Λαγονήσι



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



Οδηγίες προστασίας ?? https://t.co/162IAivjhw @pyrosvestiki pic.twitter.com/VtPATXUbc9 — 112 Greece (@112Greece) July 15, 2022

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί κοντά σε οικιστικό κομμάτι, ενώ για την κατάσβεσή της έχουν ήδη κινητοποιηθεί 92 πυροσβέστες με 22 οχήματα, ενώ έχει δοθεί εντολή να ξεκινήσουν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Γίνεται συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην #πυρκαγιά στη Φέριζα Σαρωνικού επιχειρούν 92 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22 οχήματα, 4 Α/Φ & 3 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες & υδροφόρες Ο.Τ.Α. με εντολή Αρχηγού Π.Σ., κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. έχει μεταβεί για τη διερεύνηση των αιτιών της #πυρκαγιάς.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2022

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στο σημείο κλιμάκιο της ΔΑΕΕ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Δόθηκε εντολή για διακοπή κυκλοφορίας

Οι Αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων σε τρία σημεία λόγω της φωτιάς.

Στη λεωφόρο Αναβύσσου από το ύψος της οδού Αριστοδικου

Στη λεωφόρο Καραμανλή από το ύψος της οδού Ελαιών, ρεύμα κυκλοφορίας προς Φέριζα

Στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «Το Μαντρί»

Η Αττική βρίσκεται και την Παρασκευή στο "κόκκινο", σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, μαζί με ακόμη πολλές περιοχές της χώρας, γεγονός που έχει θέσει σε αγρήγορση τις Αρχές.

