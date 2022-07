Κόσμος

Ερντογάν για επέτειο απόπειρας πραξικοπήματος: Η Τουρκία δεν μπορεί να γονατίσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έξι χρόνια από το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία. Το μήνυμα του Τούρκου Προέδρου σε φίλους και εχθρούς.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την συμπλήρωση των έξι χρόνων από την από την απόιπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 έστειλε μήνυμα σε φίλους και εχθρούς ότι την Τουρκία δεν μπορεί να την γονατίσει ποτέ κανείς, ενώ συνέδεσε τα θέματα της οικονομίας με την προσπάθεια που γίνεται να υποτάξουν πάλι τη χώρα του και υποσχέθηκε ότι σύντομα θα τη βγάλει από το βραχνά του πληθωρισμού.

«Με την επική αντίσταση που κάναμε ενάντια στους πραξικοπηματίες με μια καρδιά και έναν καρπό, δείξαμε σε φίλους και εχθρούς ότι η Τουρκία δεν μπορεί ποτέ να καταληφθεί και το τουρκικό έθνος δεν μπορεί ποτέ να γονατίσει», είπε.

«Δεν επιτρέψαμε στον εαυτό μας να αποσπαστεί από τους στόχους του, εξαλείφοντας μία προς μία τις παγίδες που στόχο είχαν την κατάρρευση της οικονομίας μας. Εργαστήκαμε και εργαζόμαστε σκληρά για να μετατρέψουμε τις παγκόσμιες και περιφερειακές κρίσεις σε ευκαιρίες για τη χώρα μας. Φυσικά, βιώσαμε και δυσκολίες, ο μεγαλύτερος αντίκτυπος των οποίων ήταν το κόστος ζωής. Ευτυχώς, έχουμε τη δύναμη, την ευκαιρία, τη θέληση και την αποφασιστικότητα να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Δεν συναινέσαμε και δεν θα συναινέσουμε στην παράδοση της Τουρκίας μέσω της οικονομίας. Η κατεύθυνσή της δεν μπορεί να αλλάξει με κηδεμονίες, να καταστραφεί από πραξικοπήματα ή να ευθυγραμμιστεί με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε μια από τις πρώτες χώρες που θα βγούμε από αυτό το πρόβλημα (του πληθωρισμού), όπως κάναμε πάντα εδώ και πολύ καιρό. Έτσι, θα αφήσουμε πίσω μας μια άλλη καταστροφή, που τη βλέπουμε ως τη συνέχεια της 15ης Ιουλίου, και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την οικοδόμηση μιας μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας».



Άρθρο Τσαβούσογλου στα «ΝΕΑ» για την επέτειο της απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου αρθρογραφεί σήμερα στην εφημερίδα τα ΝΕΑ και αναφέρεται στο πως θα ήταν σήμερα η χώρα του αν είχε πετύχει το πραξικόπημα.

«Η τρομοκρατία δεν έχει εθνικότητα, εθνότητα ή θρησκεία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και προσθέτει: «Αν η απόπειρα πραξικοπήματος είχε πετύχει θα υπήρχε μια πολύ διαφορετική Τουρκία σήμερα. Η δημοκρατία δεν θα υπήρχε και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες θα είχαν ανασταλεί επ’ αόριστον. Το έθνος θα είχε πέσει στα χέρια μιας εξτρεμιστικής κυβέρνησης».

Και μιλά για τρομοκρατία καθώς σύμφωνα με την κυβέρνηση Ερντογάν πίσω από το πραξικόπημα είναι ο μεγάλος εχθρός του και ηγέτης του FETO Φετουλάχ Γκιουλέν, ο αυτοεξόριστος ιμάμης οργάνωση την οποία έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική.

«Η καλά σχεδιασμένη και εκτεταμένη διείσδυση μελών της οργάνωσης FETO και προσηλυτισμένων στον στρατό, στις δυνάμεις ασφαλείας, στο δικαστικό σώμα και σε πολυάριθμους κυβερνητικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου μου, πραγματοποιήθηκε επί δεκαετίες με μυστικότητα για ένα γενικό σχέσιο του οποίου η τελική φάση ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου του 2016» υποστηρίζει ο Τσαβούσογλου.

«Η κυβέρνησή μας», λέει σε άλλο σημείο ο Τσαβούσογλου «ζητά εδώ και χρόνια την έκδοση του Γκιουλέν από τις ΗΠΑ στην Τουρκία αλλά και την έκδοση των μελών του FETO από ευρωπαϊκές χώρες. Δυστυχώς, αυτά τα αιτήματα δεν έχουν εκπληρωθεί».

«Η φύση και το εύρος του αγώνα της Τουρκίας ενάντια στη FETO δεν διαφέρουν από αυτούς που δίνουν άλλες χώρες εναντίον οργανώσεων που τρομοκρατούσαν αξιωματούχους και πολίτες και έθεταν σε κίνδυνο τις δημοκρατικές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες. Η Τουρκία κάνει ό,τι έκαναν στο παρελθόν οι αντίστοιχες χώρες στον αγώνα τους κατά της τρομοκρατίας. Όλες οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία», λέει ακόμα για να δικαιολογήσει τις χιλιάδες συλλήψεις και την κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε στρατό και γενικότερα στον δημόσιο τομέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Η μαφία... του λουκουμά στα χέρια της ΕΛΑΣ - Πώς δρούσε σε 19 παραλίες

Μητσοτάκης για Power Pass: Είμαστε σε πόλεμο - Αποζημιώσεις και τον Ιούνιο

Φωτιά στο Ρέθυμνο: εκκένωση οικισμού (εικόνες)