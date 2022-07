Αθλητικά

Παπαπέτρου: “τέλος” και επίσημα από τον Παναθηναϊκό

Την ανακοίνωση για τον διεθνή φόργουορντ, έκαναν μέσω ανάρτησης οι "πράσινοι".

Παρελθόν αποτελεί ο Ιωάννης Παπαπέτρου από τον Παναθηναϊκό. Μετά από τέσσερα χρόνια στα «πράσινα», ο διεθνής φόργουορντ αποφάσισε να αποχωρήσει και το συναινετικό «διαζύγιο» επικυρώθηκε πριν λίγο, με μία ανάρτηση της ΚΑΕ η οποία αναφέρει: «Ιωάννη σε ευχαριστούμε για αυτά τα τέσσερα χρόνια προσφοράς και αφοσίωσης στην ομάδα μας. Καλή συνέχεια στη ζωή και την καριέρα σου. Θα είσαι για πάντα ένας από εμάς. Εις το επανιδείν».

Οπως όλα δείχνουν, επόμενος σταθμός στην καριέρα του Παπαπέτρου θα είναι η Παρτιζάν Βελιγραδίου.

