Κόσμος

Μεξικό: Σύλληψη κακοποιού - Ήταν στους 10 πιο καταζητούμενους στις ΗΠΑ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ίδιος βρισκόταν στον κατάλογο των 10 πιο καταζητούμενων κακοποιών των αμερικανικών αρχών





Ένας από τους 10 πιο καταζητούμενος κακοποιούς στις ΗΠΑ συνελήφθη την Παρασκευή στην πατρίδα του, το Μεξικό.

Ο λόγος για τον Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο που συνελήφθη από άνδρες του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην πολιτεία Τσιουάουα στο βόρειο Μεξικό.

Ο Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο, 69 ετών, βρισκόταν στον κατάλογο των 10 πλέον καταζητούμενων κακοποιών των αμερικανικών αρχών μετά την απαγωγή, τον βασανισμό και τη δολοφονία του πράκτορα της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA) Κίκι Καμαρένα το 1985 στο Μεξικό, σύμφωνα με το FBI.

Η Ουάσινγκτον προσέφερε αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψή του.

«Διατηρεί θέση με επιρροή στο καρτέλ Σιναλόα και στην οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών Κάρο Κιντέρο», πάντα σύμφωνα με το FBI. Είχε συλληφθεί για πρώτη φορά το 1985, δικάστηκε και καταδικάστηκε από τις μεξικανικές αρχές να εκτίσει 40 χρόνια κάθειρξη.Όμως δικαστής διέταξε το 2013 να αφεθεί ελεύθερος εξαιτίας διαδικαστικού ζητήματος. Η μεξικανική δικαιοσύνη διέταξε ξανά να συλληφθεί λίγο καιρό αργότερα.

Οι ΗΠΑ ζητούσαν επίσης να συλληφθεί ξανά και να εκδοθεί για την απαγωγή και τη δολοφονία του Ενρίκε «Κίκι» Καμαρένα, Αμερικανού πράκτορα μεξικανικής καταγωγής, καθώς και διακίνηση ναρκωτικών.

«Ούτε τον απήγαγα, ούτε τον βασάνισα, ούτε τον σκότωσα», δήλωνε ο ενδιαφερόμενος σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει από την παρανομία στο εβδομαδιαίο περιοδικό Proceso τον Ιούλιο του 2016. «Ήμουν στον τόπο του εγκλήματος, αυτή ήταν η μόνη μου συμμετοχή».

Ο Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο είναι μια από τις βασικές προσωπικότητες της τηλεοπτικής σειράς «Narcos», που καταπιάνεται λεπτομερώς με την ίδρυση του καρτέλ στη Γουαδαλαχάρα, με τον μυστικό πόλεμο της DEA στο Μεξικό και την απαγωγή, τον βασανισμό και τον φόνο του πράκτορα Καμαρένα.

Ο αρχηγός του καρτέλ της Γουαδαλαχάρας, ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο, βρίσκεται στη φυλακή από το 1989 για τη δολοφονία του Κίκι Καμαρένα. Είχε αρνηθεί πως ενεχόταν.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Μέρικ Γκάρλαντ, ανακοίνωσε πως η Ουάσινγκτον θα ζητήσει να εκδοθεί άμεσα ο Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο.

Μεξικανός αξιωματούχος είπε ότι θα εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν. Πέρυσι, αποφασίστηκε τελεσιδίκως η έκδοσή του στη γειτονική χώρα, μετά την απόρριψη της έσχατης έφεσής του. Η απροθυμία των μεξικανικών αρχών να προχωρήσουν στην έκδοσή του είχε προκαλέσει τριβές στο παρελθόν.

Ο βαρόνος των ναρκωτικών, πανίσχυρος τα χρόνια του 1980, συνελήφθη την εβδομάδα που συναντήθηκαν ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο μεξικανός ομόλογός του Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Η σύλληψή του, αν και δεν θεωρείται πλέον τόσο σημαντικός στο διεθνές λαθρεμπόριο ναρκωτικών, έχει μεγάλη συμβολική αξία. Ο πρώην επικεφαλής των επιχειρήσεων της DEA στο εξωτερικό, ο Μάικ Βίτζιλ, τη χαρακτήρισε «πιθανόν μια από τις σημαντικότερες της τελευταίας δεκαετίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βοριάδες και ζέστη το Σάββατο

Φωτιές: Η μισή χώρα στο “κόκκινο” το Σάββατο (χάρτης)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Η Στεφανίδη πέρασε στον τελικό (εικόνες)