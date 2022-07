Πολιτισμός

Λιγνάδης: “Οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή” έγραφε πανό καλλιτεχνών σε Φεστιβάλ Χορού

Πώς σχολίασαν οι καλλιτέχνες την αποφυλάκιση του Δημήτρη Λιγνάδη από σκηνής στην πρεμιέρα του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Πανό διαμαρτυρίας για την αποφυλάκιση του καταδικασθέντα για δύο βιασμούς ανηλίκων, Δημήτρη Λιγνάδη, ανήρτησαν οι συντελεστές παράστασης στην πρεμιέρα του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας.

«Οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή», έγραφε το πανό που σηκώθηκε στη σκηνή, με τους καλλιτέχνες να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις εξελίξεις στην υπόθεση Λιγνάδη.

Στην παράσταση που "σηκώθηκε" το πανό βρισκόταν και ο Αλέξης Χαρίτσης ο οποίος έγραψε σε ανάρτησή του:

Σε δήλωση προχώρησε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφερόμενος στην "αποχώρηση", όπως αναφέρει ο ίδιος της κας Μενδώνη από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

"Η κα Μενδώνη δεν χρειαζόταν να φύγει άρον άρον από την παράσταση στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, για να μην βρεθεί αντιμέτωπη με το σύνθημα της βελγικής καλλιτεχνικής ομάδας Peeping Tom: «οι βιαστές πρέπει να είναι φυλακή».

Μπορούσε απλά να σηκώσει το δικό της πανό: «τον διόρισα δίχως διαγωνισμό, τον κάλυψα όσο μπορούσα, αμφισβήτησα τα θύματα και τώρα απλά κάνω την ανήξερη».

Η κυβέρνηση είναι έκθετη και η κα Μενδώνη συμμέτοχη σε μια πρωτοφανή υπόθεση συγκάλυψης".

Πάντως, δεν ήταν μόνο οι καλλιτέχνες του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας που διαμαρτυρήθηκαν για την αποφυλάκιση του Δημήτρη Λιγνάδη.

Στη Μικρή Επίδαυρο, όπου παρουσιάστηκε το έργο «Ρίζες από βαμβάκι» της Κάλλιας Παπαδάκη, ο Χάρης Τζωρτζάκης διάβασε εκ μέρους των συντελεστών κείμενο με το οποίο ζητούν την άμεση άρση της δικαστικής απόφασης για τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Την ίδια ώρα και στην πρεμιέρα του θεατρικού έργου «Η Ανατολή» σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεωδορόπουλο, στον αρχαιολογικό χώρο της Τίρυνθας στο Ναύπλιο, ο ηθοποιός Μιχάλης Τιτόπουλος εκπροσωπώντας όλους τους ηθοποιούς της παράστασης, διάβασε την ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για την απόφαση αποφυλάκισης του Δημήτρη Λιγνάδη και καταχειροκροτήθηκε από τους θεατές.

