Ο Ρίκι Μάρτιν κατηγορείται για αιμομιξία με ανιψιό του

Τι απαντά ο καλλιτέχνης, σε όσα έχει καταγγείλλει σε βάρος του, ο νεαρός ανιψιός του.

Ο Ρίκι Μάρτιν αρνείται τις κατηγορίες για αιμομιξία, ψυχική και σωματική κακοποίηση, που φέρεται να έχει καταθέσει ο 21χρονος ανιψιός του.

Πριν από δύο εβδομάδες αποκαλύφθηκε ότι δικαστής στο Πουέρτο Ρίκο εξέδωσε περιοριστικά μέτρα κατά του τραγουδιστή, τα οποία σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την ισπανική έκδοση «Marca», ο αδελφός του Ρίκι Μάρτιν, Έρικ, ισχυρίστηκε ότι το θύμα είναι ο 21χρονος Ντένις Γιαντιέλ Σάντσες (Dennis Yadiel Sanchez), ανιψιός του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τους νόμους του Πουέρτο Ρίκο για τις κατηγορίες περί αιμομιξίας, η ποινή που μπορεί να αντιμετωπίσει ο 50χρονος Μάρτιν είναι αρκετά βαριές. Ο παγκοσμίου φήμης τραγουδιστής μπορεί να μείνει στη φυλακή για πέντε δεκαετίες, αν οι συγκλονιστικοί ισχυρισμοί είναι αληθινοί, όπως γράφει η «New York Post».

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η καταγγελία έγινε ανώνυμα βάσει του νόμου 54, γνωστού ως νόμου για την πρόληψη και την παρέμβαση στην ενδοοικογενειακή κακοποίηση.

Ο δικηγόρος του Μάρτιν, Μάρτι Σίνγκερ, δήλωσε: «Δυστυχώς, το άτομο που έκανε τη συγκεκριμένη καταγγελία αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο Ρίκι Μάρτιν, φυσικά, ποτέ δεν είχε και ποτέ δεν θα είχε οποιαδήποτε σεξουαλική ή ρομαντική σχέση με τον ανιψιό του».

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο τραγουδιστής δέχθηκε αγωγή ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων από την πρώην μάνατζέρ του, Rebecca Drucker, και τα νομικά έγγραφα αναφέρουν ότι «προστάτευσε» τον τραγουδιστή του «Livin' La Vida Loca» από έναν «ισχυρισμό που θα τέλειωνε την καριέρα του».

Ο Μάρτιν, ο οποίος κυκλοφόρησε την Τετάρτη ένα EP έξι τραγουδιών, με τον τίτλο «Play», αρνήθηκε τους ισχυρισμούς σε μια ανάρτηση στο Twitter στις 4 Ιουλίου, γράφοντας: «Η εντολή προστασίας που εκδόθηκε εναντίον μου βασίζεται σε εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς, οπότε θα απαντήσω μέσω της δικαστικής διαδικασίας με τα γεγονότα και την αξιοπρέπεια που με χαρακτηρίζουν. Επειδή πρόκειται για ένα εν εξελίξει νομικό ζήτημα, δεν μπορώ να κάνω λεπτομερείς δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Είμαι ευγνώμων για τα αμέτρητα μηνύματα αλληλεγγύης και τα λαμβάνω με όλη μου την καρδιά».

