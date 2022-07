Οικονομία

Εκπτώσεις: Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα - Το ωράριο

Το ωράριο λειτουγείας καταστημάτων και σούπερ μάρκετ. Πόσο θα διαρκέσουν οι εκπτώσεις.

Ανοιχτά προαιρετικά θα είναι αύριο, Κυριακή, 17 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ . Υπενθυμίζεται ότι οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν στις 11 Ιουλίου και ότι κάθε πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων τα καταστήματα είναι ανοιχτά.

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι : ” τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά ανοικτά την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022, με προτεινόμενο, από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, ωράριο λειτουργίας 11:00? – 18:00’”.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά αναφέρει: ” σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή, 17 Ιουλίου 2022. Το πλαίσιο ωραρίου για την Κυριακή καθορίζεται από ώρα 11.00 έως 20.00. Επομένως, προτείνουμε στους συναδέλφους που επιθυμούν να ανοίξουν την Κυριακή 17 Ιουλίου, να λειτουργήσουν από τις 11.00 π.μ. έως τις 3.30 μ.μ”

Πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι

” Σχετικά με την αμοιβή του προσωπικού την Κυριακή 17/7, η νομοθεσία προβλέπει ότι: Αν η εργασία του προσωπικού κατά την Κυριακή περιοριστεί σε εργασία μέχρι 5 ώρες οι εργοδότες δεν έχουν υποχρέωση να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης, οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%” , σημειώνει μεταξύ άλλων ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά.

Τα SOS για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι:

Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραμμένης) και της νέας, μειωμένης τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική.

Επιτρέπεται, επίσης, η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»).

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σούπερ μάρκετ : Τι ισχύει για το ωράριο λειτουργίας τους

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες των σούπερ μάρκετ για να ενημερωθούν για το αυριανό ωράριο λειτουργίας τους διότι κάποια είναι κλειστά ενώ όσα θα είναι ανοιχτά δεν θα έχουν το ίδιο ωράριο λειτουργίας.

