Βόρεια Μακεδονία: ΗΠΑ και ΕΕ χαιρετίζουν την υπερψήφιση της πρότασης για συμβιβασμό με τη Βουλγαρία

Με την έγκριση της πρότασης αυτής «ξεμπλοκάρει» και η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, καθώς η απόφαση της ΕΕ είναι οι υποψηφιότητες της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας να προχωρήσουν μαζί.

H ΕΕ και οι ΗΠΑ χαιρέτισαν την έγκριση, από τη Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας, της πρότασης της ΕΕ για το συμβιβασμό Σκοπίων-Σόφιας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη τη Βόρεια Μακεδονία για την έγκριση της πρότασης της ΕΕ.

«Συγχαρητήρια στη Βόρεια Μακεδονία για την ψηφοφορία που τώρα ανοίγει το δρόμο για το άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων σύντομα. Ήταν μια ιστορική ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηκε. Ένα μεγάλο βήμα στην πορεία σας προς ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Το μέλλον σου» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν την απόφαση του κοινοβουλίου της Βόρειας Μακεδονίας να κάνει το επόμενο βήμα στην πορεία ένταξης της χώρας προς την ΕΕ» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, 'Αντονι Μπλίνκεν.

«Αναγνωρίζουμε τις δύσκολες διαστάσεις που επιτεύχθησαν με αυτόν τον συμβιβασμό, ο οποίος αναγνωρίζει και σέβεται την πολιτιστική ταυτότητα της Βόρειας Μακεδονίας και τη μακεδονική γλώσσα. Αυτή η απόφαση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Βόρεια Μακεδονία, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ευρώπη. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που περιλαμβάνει όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας θα είναι ισχυρότερη και πιο ευημερούσα. Τώρα είναι η ώρα να οικοδομήσουμε μία νέα δυναμική και να εργαστούμε για τα επόμενα βήματα» συμπλήρωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Τελικά ήρθησαν όλα τα εμπόδια για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας με την ΕΕ ! Η Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας άναψε το πράσινο φως στην τελευταία πρόταση της ΕΕ. Η παράλογη κατάσταση ομηρίας της Αλβανίας έχει τελειώσει» έγραψε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα σε ανάρτησή σου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νωρίτερα σήμερα, η Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας υπερψήφισε την πρόταση της ΕΕ γιατην εξεύρεση λύσης στις διαφορές της χώρας με τη Βουλγαρία.

