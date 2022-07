Κόσμος

Ο Ερντογάν ζήτησε την βοήθεια του Μακρόν

"Στροφή" Ερντογάν προς Μακρόν. Του ζήτησε να πάρει αντιαεροπορικούς πυραύλους. Η απάντηση του Γάλλου Προέδρου.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες το βράδυ ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, με το Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν κατά την οποία συζήτησαν και για το αντιαεροπορικό σύστημα SAMP-T.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Εμανουέλ Μακρόν ότι οι προσδοκίες του σχετικά με το SAMP-T είναι να αναπτυχθεί ένα κοινό σύστημα με τη μέγιστη συνεργασία στο πλαίσιο της αρχής της ‘πλήρους διαφάνειας’. Του είπε ακόμη ότι προσδοκία του είναι να διασφαλιστεί ότι θα ξεκινήσει η προμήθεια του συστήματος.

Επισημαίνεται ότι το 2017 Τουρκία-Γαλλία-Ιταλία είχαν ξεκινήσει εργασίες για κοινή παραγωγή του αντιαεροπορικού αυτού συστήματος αλλά όταν η Τουρκία στα τέλη του 2019 εισέβαλε στην Συρία το πρόγραμμα αναστάλθηκε.

Ερντογάν και Μακρόν συζήτησαν ακόμη για το Κέντρο Συντονισμού στην Κωνσταντινούπολη το οποίο θα διαχειρίζεται την εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών και θα αποτελείται από αξιωματούχους από την Τουρκία, τη Ρωσία, την Ουκρανία και τα Ηνωμένα Έθνη. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα παράσχουν μεγάλη ανακούφιση στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, εφαρμόζοντας γρήγορα το σχέδιο.

