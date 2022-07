Κοινωνία

Καμίνια: σύλληψη “τσαντάκια” που άρπαξε βαλίτσα από ηλικιωμένο (εικόνες)

Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε, προσπαθώντας να συγκρατήσει την βαλίτσα, που μόλις έβγαλε από το αμάξι του. Πλούσιο παρελθόν έχει ο συλληφθείς.

Συνελήφθη, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 42χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί όπλων. Αναζητείται ο συνεργός του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Οι ανωτέρω, στην περιοχή των Καμινίων, επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, προσέγγισαν 85χρονο ημεδαπό, τη στιγμή που αποβιβάζονταν από το αυτοκίνητό του και με χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν μία βαλίτσα.

Ο παθών στην προσπάθειά του να συγκρατήσει τη βαλίτσα έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί και να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, ταυτοποιήθηκε ο 42χρονος αλλοδαπός, ως ένας εκ των δραστών των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων και μετά από αναζητήσεις, εντοπίσθηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Στην κατοχή του και σε έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

καραμπίνα

αυτοσχέδιο κλομπ, εντός του οποίου υπήρχε λεπίδα-στιλέτο μήκους 20 εκατοστών

2 αναδιπλούμενοι σουγιάδες

κουκούλα fullface

κράνος μοτοσικλετιστή

4 κινητά τηλέφωνα

μικρό χρηματικό ποσό

Επιπρόσθετα, ο κατηγορούμενος έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτη, εκβίαση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και είχε αποφυλακισθεί πρόσφατα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

