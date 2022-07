Πολιτική

Μέτιος για Antonov: πρώτο μέλημα o ασφαλής διάδρομος για απομάκρυνση των σορών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, για την απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή της συντριβής του αεροπλάνου.

Αναφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια των κατοίκων μετά την συντριβή του ουκρανικού Antonov έκανε μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος.

Όπως εξήγησε "οι δρόμοι που έχουν αποκλειστεί είναι οι αγροτικοί δρόμοι, δηλαδή οι δρόμοι που οδηγούν σε χωράφια, συμπληρώνοντας ότι υπάρχει σύσταση για κλειστά παράθυρα και κλιματιστικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις".

Όπως έκανε γνωστό στην συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και συμμετείχαν όλοι οι φορείς του Κράτους αποφασίστηκε ποια βήματα θα ακολουθήσει η κάθε μία υπηρεσία ανάλογα με την αρμοδιότητά της, σημειώνοντας πως "το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει ένας διάδρομος ασφαλείας στην περιοχή όπου έπεσε το αεροπλάνο και στην συνέχεια να μπορέσει το τμήμα που έχει την ευθύνη για τους χημικούς ελέγχους που πρέπει να γίνουν και η ΕΜΑΚ για να κάνει την περισυλλογή των σορών".

Όσον αφορά την αρμοδιότητα της Περιφέρειας ο κ. Μέτιος είπε "ότι όλος ο μηχανισμός της Περιφέρειας είναι σε επιφυλακή και η διεύθυνση υγείας, περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης για τις παρακείμενες καλλιέργειες θα κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους και όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα θα γίνουν τότε και οι ανακοινώσεις".

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Ερντογάν ζήτησε την βοήθεια του Μακρόν

Τροχαίο: Σκοτώθηκε 23χρονος, αφού τράκαρε με ταξί και παρέσυρε τουρίστρια

Όρεγκον - “Ασημένιος” ο Τεντόγλου: “έχασα το χρυσό από τις κακές προσγειώσεις μου”