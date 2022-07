Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι έγινε ιδαίτερα αισθητός

Νέα σεισμική δόνηση αναστάτωσε ξανά το πολύπαθο Αρκαλοχώρι.

Νέoς σεισμός σημειώθηκε στις 16:19 με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου.

Η ένταση της δόνησης ήταν 3,9 Ρίχτερ σύμφωνα με το εργαστήριο σεισμολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών και το εστιακό βάθος στα 10χλμ. Η δόνηση έγινε αισθητή σε ένα μεγάλο τμήμα της ανατολικής Κρήτης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει πληροφορίες για καταστροφές.

