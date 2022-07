Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέος σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού. Πού εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

Νέα σεισμική δόνηση, ταρακούνησε την Κρήτη, το απόγευμα της Πέμπτης με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι, το οποίο τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στον "χορό των ρίχτερ".

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 4 ρίχτερ και επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από το Αρκαλοχώρι.

Ο σεισμός έγινε στις 18.36 το απόγευμα και είχε εστιακό βάθος 11,8 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αποφυλακίστηκε ο Δημήτρης Λιγνάδης (εικόνες)

Κομισιόν για Ελλάδα: Ανάπτυξη 4% με “έκρηξη” πληθωρισμού