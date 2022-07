Κοινωνία

Επίθεση στον Real: Βίντεο ντοκουμέντο από τον εμπρησμό

Στη δημοσιότητα βίντεο διάρκειας 8 λεπτών στο οποίο οι κάμερες ασφαλείας του κτιρίου κατέγραψαν τις κινήσεις των δραστών.



Βίντεο από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στα γραφεία του Real Group στο Μαρούσι δημοσιοποίησε η ιστοσελίδα real.gr.

Πρόκειται για ένα βίντεο διάρκειας 8 λεπτών στο οποίο οι κάμερες ασφαλείας του κτιρίου κατέγραψαν τις κινήσεις των δραστών. Φορούν κουκούλες, μαύρα μπουφάν και γάντια. Ο ένας κρατάει μια σακούλα που περιέχει τον εμπρηστικό μηχανισμό. Μπαίνουν στο εσωτερικό και κατευθύνονται στα ασανσέρ γιατί θέλουν να ανέβουν στα γραφεία του Real Group.

Δεν καταφέρνουν όμως και θέτουν σε εφαρμογή άλλο σχέδιο. Πηγαίνουν στην είσοδο του κτιρίου όπου τοποθετούν την τσάντα και ανάβουν φωτιά. Aμέσως μετά απομακρύνονται κατευθυνόμενοι στην οδό Παρνασσού. Περίπου δύο λεπτά αργότερα οι φλόγες παίρνουν διαστάσεις και προκαλούν σοβαρές ζημιές. Το σημείο όπου είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός απέχει ελάχιστα από τον αεραγωγό και το φρεάτιο του ασανσέρ. Έτσι, η φωτιά βρίσκει έξοδο και οι φλόγες καταλήγουν στον τρίτο όροφο του κτιρίου, που καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στον δεύτερο όροφο του κτιρίου βρισκόταν η τεχνικός ήχου του Realfm 97,8 Κατερίνα Βουτσά, η οποία απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες, λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις της.

Οι αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας ανέλαβαν την έρευνα και εστίασαν στο βίντεο ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

