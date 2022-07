Κόσμος

Συντριβή Antonov στην Καβάλα: Τι μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ

Εκτενή άρθρα και ρεπορτάζ στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για την αεροπορική τραγωδία με το Antonov, στην Καβάλα.



Με εκτενή άρθρα και ρεπορτάζ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης καλύπτουν την αεροπορική τραγωδία με το ουκρανικό Antonov An-12, στην Καβάλα.

«Φορτηγό αεροπλάνο που μετέφερε επικίνδυνο υλικό συνετρίβη στην Ελλάδα», είναι ο τίτλος της αγγλόφωνης έκδοσης της ιστοσελίδας του αραβικού δικτύου AL JAZEERA.

«Μυστήριο σχετικά με το φορτηγό αεροπλάνο που συνετρίβη στην Ελλάδα με οπλισμό», αναφέρει στην ηλεκτρονική του έκδοση το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

«Ειδικό κλιμάκιο ερευνά τα συντρίμμια αεροσκάφους που μετέφερε «τοξικό» φορτίο», γράφει η γερμανική WELT, ενώ η πτώση του Antonov, στη βόρεια Ελλάδα, είναι στα πρώτα θέματα των δελτίων ειδήσεων, στη γερμανική τηλεόραση.

Η είδηση μεταδόθηκε και στην μακρινή Αυστραλία.

Αναλυτικά άρθρα φιλοξενεί στις ηλεκτρονικές του εκδόσεις, ο Τύπος της Σερβίας, χώρα από όπου ξεκίνησε η μοιραία πτήση.

"Η εταιρεία «πετά», αυτή τη στιγμή, μόνο με αεροπλάνα "Antonov An-12" και συνεργάζεται στενά με τα Ηνωμένα Έθνη και το σύμφωνο ΝΑΤΟ για την επείγουσα μεταφορά στρατιωτικών πόρων", σημειώνει η BLIC, ενώ η KURIR αναφέρει πως "στον τόπο της συντριβής του ουκρανικού αεροσκάφους “Antonov An-12”, εντοπίστηκε μία άγνωστη λευκή ουσία, που προκάλεσε μία αίσθηση καψίματος στα μάτια και στα χείλη, σε όσους ήρθαν κοντά".

