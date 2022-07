Life

Λόπεζ - Άφλεκ: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευτυχισμένο τέλος είχε η ιστορία αγάπης των δύο celebrities που ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου μετά από 20 χρόνια.

Η τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ και ο ηθοποιός Μπεν Άφλεκ παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας, όπως αναφέρουν σήμερα πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αφού το ζευγάρι επανενώθηκε πρόσφατα, σχεδόν 20 χρόνια αφού τράβηξαν ξεχωριστούς δρόμους στη ζωή τους, καθώς αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα στη σχέση τους.

Η εφημερίδα New York Post ανέφερε ότι έχει στην κατοχή της την άδεια γάμου από την κομητεία Κλαρκ στην Πολιτεία της Νεβάδα, η οποία κατατέθηκε το Σάββατο και δείχνει ότι η Λόπεζ και ο Άφλεκ παντρεύτηκαν. Ο ιστότοπος TMZ, που ασχολείται με θέματα διασημοτήτων, ανέφερε επίσης ότι το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου.

Ο Άφλεκ και η Λόπεζ επανενώθηκαν πέρσι και αρραβωνιάστηκαν φέτος τον Απρίλιο. Ήταν το πιο πολυσυζητημένο ζευγάρι στις αρχές της δεκαετίας του 2000, χάρη και στο δαχτυλίδι αρραβώνων με το ροζ διαμάντι, 6,1 καρατίων που φορούσε εκείνη. Είχαν ανακοινώσει και τότε ότι επρόκειτο να παντρευτούν, όμως το 2003 ματαίωσαν αιφνιδίως τον γάμο και λίγους μήνες αργότερα χώρισαν.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΑΣ: σε διαθεσιμότητα οι δύο αστυνομικοί για το συμβάν με το περιπολικό

Antonov - Καβάλα: Απαντήσεις για την λευκή σκόνη από τον λόχο Πυρηνικής - Χημικής Άμυνας (εικόνες)

Κλέφτης τον χτύπησε στο κεφάλι, ενώ έβγαζε λεφτά από ΑΤΜ