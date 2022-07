Κοινωνία

Συντριβή Antonov - Καβάλα: Το χρονικό της τραγωδίας

Τα τελευταία λεπτά της μοιραίας πτήσης του Antonov. Ανασύρθηκαν και οι 8 σοροί του πληρώματος. Έρευνα για τα βλήματα στα συντρίμμια.



Εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν και οι 8 σοροί του πληρώματος του αεροσκάφους Antonov , το οποίο κατέπεσε αργά το το βράδυ ανάμεσα στους οικισμούς Αντιφίλιπποι και Παλαιοχώρι στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Τα 8 μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος ήταν ουκρανικής καταγωγής.

Επίσης, έχει βρεθεί αντικείμενο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το ένα μαύρο κουτί του αεροσκάφους.

Εν τω μεταξύ, στη δημοσιότητα έρχονται οι τελευταίες στιγμές του αεροσκάφους. Σε επίσημη ενημέρωση για την πτώση του αεροσκάφους Antonov 12 στην περιοχή της Καβάλας το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022 προέβη η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) επισημαίνοντας πως για το αεροπορικό δυστύχημα έχει επιληφθεί η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ).

Το ουκρανικού νηολογίου αεροσκάφος τύπου Antonov 12, απογειώθηκε από τον αερολιμένα της Νις στην Σερβία με οκταμελές πλήρωμα και 11,5 τόνους επικίνδυνο φορτίο (dangerous goods).

Σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης που είχε καταθέσει στις αρμόδιες αρχές της Σερβίας, το αεροσκάφος θα πραγματοποιούσε πτήση cargo προς το Μπανγκλαντές (Ντάκα) με ενδιάμεσους σταθμούς την Ιορδανία (Αμμάν) και την Σαουδική Αραβία (Ριάντ).

Στον Ελληνικό εναέριο χώρο εισήλθε στις 22:09 τοπική ώρα. Το αεροπλάνο στις 22:37 ενημέρωσε το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) ότι λόγω προβλήματος (operation reasons) δεν θα συνεχίσει για το τελικό του προορισμό και ότι θα γυρίσει πίσω στο αεροδρόμιο αναχώρησης. Στις 22:42 πετώντας ανατολικά της Χαλκιδικής ενημέρωσε τους Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην προσέγγιση Θεσσαλονίκης ότι έχει πρόβλημα στον κινητήρα νούμερο τέσσερα αναφέροντας: may day φωτιά στον κινητήρα τέσσερα. Η ΥΠΑ άμεσα κήρυξε κατάσταση κινδύνου με την ενεργοποίηση των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται.

Στις 22:45 το αεροσκάφος είχε συνομιλία με τον πύργο ελέγχου Καβάλας και ενημέρωσε ότι κατευθύνεται για αναγκαστική προσγείωση. Αμέσως δόθηκε άδεια προσγείωσης για το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης στην Καβάλα. Στις 22:47 το στίγμα του αεροσκάφους χάθηκε από τα ραντάρ της εναέριας κυκλοφορίας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ενημέρωσε το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για την κατάσταση κινδύνου και εν συνεχεία για την απώλεια επικοινωνίας και ξεκίνησε άμεσα η διαδικασία εντοπισμού, έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα κινητοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ελληνική Αστυνομία, Πολιτική Προστασία, Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας και τοπικοί φορείς) για την απώλεια στίγματος του αεροπλάνου στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας.

«Για το αεροπορικό δυστύχημα έχει επιληφθεί η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ)» καταλήγει η ανακοίνωση της ΥΠΑ.

Μετά το πράσινο φως που άναψε ο Ειδικός Λόχος Αντιμετώπισης Πυρηνικής - Βιολογικής -Χημικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) βρίσκεται στο σημείο της τραγωδία και ερευνά τα βλήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες θα ακολουθήσει συγκέντρωση και απομάκρυνση ή επι τόπου εξουδετέρωση, ανάλογα με την κρίση των πυροτεχνουργών.

Νωρίτερα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός, δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνες ουσίες στο χώρο όπου κατέπεσε το αεροσκάφος Antonov.

