Μύκονος: Καβγάς με πολύ ξύλο ανάμεσα σε παρέες σε beach bar (βίντεο)

Μπουνιές, κλωτσιές και... "γαλλικά" σε παραλία στην Μύκονο με παράπλευρες απώλειες. Γιατί "άναψαν" τα αίματα.

Σκηνές απείρου κάλλους εκτιλύχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής σε beach bar στην Μύκονο.

Τουρίστες που είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκόολ προκάλεσαν μεγάλη φασαρία στην παραλία της Παράγκας που κατέληξε σε συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Καλοκαίρι Μαζί", όλα ξεκίνησαν όταν μια παρέα άρχισε να παρενοχλεί γυναίκες άλλης παρέας.

Ως αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί παρεξήγηση που μέσα σε δευτερόλεπτα οδήγησε σε συμπλοκή με μπουνιές, κλοτσιές και... "γαλλικά" να ανταλλάσσονται εκατερωθεν .

Μάλιστα οι υπαίτιοι της συμπλοκής --οι οποίοι είναι Γερμανοί Τουρκικής καταγωγής, μάλιστα ο ένας πυγμάχος- χτύπησαν και μέλη του προσωπικού του μαγαζιού που είχαν τρέξει να χωρίσουν τις δυο πλευρές .

Τελικά χάρη στην ψυχραιμία των υπευθύνων της επιχείρησης με ψύχραιμες κατάφεραν να σταματήσουν τον καυγά και στη συνέχεια προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε εκείνους που είχαν τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά.

