Λάρισα: Συνοδός ασθενούς χτύπησε γιατρούς

Άνδρας που συνόδευε έναν ασθενή χτύπησε γιατρούς και τους έβρισε τραυματίζοντας έναν εξ αυτών. Η ανακοίνωση για το απίστευτο περιστατικό της ΕΙΝΚΥΛ.

Ένα απίστευτο θέαμα αντίκρυσαν όσοι βρίσκονταν στο τμήμα επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας το βράδυ της Τετάρτης (12/4). Συνοδός ασθενή επιτέθηκε κατά γιατρών της Ορθοπεδικής και τραυμάτισε έναν εξ αυτών.

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Κέντρων Υγείας Λάρισας (ΕΙΝΚΥΛ) επισημαίνοντας πως ο άνδρας που συνόδευε έναν ασθενή χτύπησε τους γιατρούς και τους έβρισε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το ΔΣ της ΕΙΝΚΥΛ καταδικάζει την άνανδρη και αναίτια επίθεση που δέχτηκαν Ιατροί της Ορθοπεδικής στο ΤΕΠ το βράδυ στις 12/4, από συνοδό ασθενούς έπειτα μάλιστα από επιτυχημένη θεραπευτική παρέμβαση των Ιατρών.

Η άσκηση βίας η εξύβριση και οι απειλές από τον συνοδό του ασθενούς αντιμετωπίστηκε με ψυχραιμία και επαγγελματισμό από τους Ιατρούς της Ορθοπεδικής παρά τον τραυματισμό ενός Ιατρού.

Καλούμε τον Διοικητή του Νοσοκομείου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες Διοικητικές και Νομικές ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση, περιφρούρησή και προστασία των Ιατρών της Ορθοπεδικής που δέχτηκαν την επίθεση (έχει κατατεθεί αίτημα από την ΕΙΝΚΥΛ).

Η Διοίκηση να πάρει όλα τα μέτρα ώστε να εφημερεύουν με ασφάλεια οι Ιατροί και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Θέλουμε να ενημερώσουμε ότι οι Ιατροί που δέχτηκαν την επίθεση παρά την άσχημη σωματική και ψυχολογική κατάσταση συνέχισαν να εξετάζουν και να θεραπεύουν ασθενείς έως το πρωί της άλλης μέρας».

