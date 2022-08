Life

Ιρίνα Σάικ: Προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις στο Instagram με ανάρτηση της!(εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έγραψε το μοντέλο στο Instagram!

Κύμα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες με μια ανάρτηση που έκανε η Irina Shayk στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το μοντέλο δημοσίευσε ένα story, όπου μας δείχνει μια παραδοσιακή ρωσική σαλάτα, ενώ συνοδεύει την φωτογραφία με την φράση «Russianzz».

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκράτι: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Αλ Κάιντα: Ο ηγέτης της σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ

Περιστέρι: Θρίλερ με τον θάνατο νεαρής γυναίκας