Antonov - Δήμος Παγγαίου: “Αν εντοπίσετε αυτά τα πυρομαχικά ειδοποιήστε αμέσως” (εικόνες)

Ο δήμος δημοσιεύει φωτογραφίες των πυρομαχικών και ζητεί από τους αγρότες να καλέσουν άμεσα τις Αρχές αν τα εντοπίσουν.



Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Παγγαίου ζητώντας από τους πολίτες που κινούνται γύρω από την περιοχή που έπεσε το Antonov στο Παλαιοχώρι Καβάλας να ενημερώσουν τις αρχές σε περίπτωση που εντοπίσουν σχετικά πυρομαχικά.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Παγγαίου αναφέρει:

«Επείγουσα Ανακοίνωση Προσοχη !!!!

Όσοι πολίτες αγρότες κινούνται στην περιοχή γύρω από το αεροπορικό δυστύχημα και εντοπίσουν τα παρακάτω πυρομαχικά να ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ… Τον Δήμο Παγγαιου τηλ επικοινωνίας ( 693 6108070) η την Ελληνική Αστυνομία !!!!».

Εν τω μεταξύ, για δεύτερο 24ώρο το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς συνέχισε με τον εντοπισμό και τη σήμανση πυρομαχικών που έχουν διασκορπιστεί από τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει συγκέντρωση και απομάκρυνση ή επί τόπου εξουδετέρωσή τους, κάτι που θα κριθεί από το κλιμάκιο.Υπενθυμίζεται, πως δεν εντοπίστηκε στην περιοχή καμία επικίνδυνη ουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και για εβδομάδες, αυτός είναι και ο λόγος που κρίθηκε αναγκαίο να παραμένει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στις αγροτικές περιοχές των Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου.

Την ιδια ώρα, σύμφωνα με τη ανακοίνωση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, καμία μεταβολή στα επίπεδα ραδιενέργειας περιβάλλοντος στη Βόρεια Ελλάδα ή στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας δεν έχει παρατηρηθεί μετά την πτώση του αεροσκάφους Antonov στην Καβάλα.

