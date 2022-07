Κοινωνία

Antonov - Καβάλα: Επιχείρηση για την απομάκρυνση των πυρομαχικών - Τα μοιραία λεπτά πριν την τραγωδία (εικόνες)

Συνεχίζονται οι εργασίες ώστε η περιοχή να καταστεί προσβάσιμη για τους κατοίκους Τα 38 λεπτά της μοιραίας πτήσης. Τι οδήγησε στην τραγωδία. Τι λένε οι ειδικοί στον ΑΝΤ1.

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι προσπάθειες των Ενόπλων Δυνάμεων και των δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας στο σημείο όπου κατέπεσε το αεροσκάφος Antonov, το βράδυ του Σαββάτου, σε μια τραγωδία που προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καβάλας και των γύρω περιοχών.

Παράλληλα, με εκτενή άρθρα και ρεπορτάζ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης καλύπτουν την αεροπορική τραγωδία.

Νεκρά είναι και τα 8 μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος ήταν ουκρανικής καταγωγής.

Για δεύτερο 24ώρο το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς συνέχισε με τον εντοπισμό και τη σήμανση πυρομαχικών που έχουν διασκορπιστεί από τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει συγκέντρωση και απομάκρυνση ή επί τόπου εξουδετέρωσή τους, κάτι που θα κριθεί από το κλιμάκιο.Υπενθυμίζεται, πως δεν εντοπίστηκε στην περιοχή καμία επικίνδυνη ουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και για εβδομάδες, αυτός είναι και ο λόγος που κρίθηκε αναγκαίο να παραμένει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στις αγροτικές περιοχές των Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί", το πρωί της Δευτέρας ο γ.γ. του Δήμου Παγγαίου κ. Καλλινικίδης τόνισε ότι πρώτο μέλημα των ανθρώπων του δήμου ήταν να μην προσεγγίσει ο κόσμος το σημείο που έπεσε το αεροσκάφος, καθώς ήταν πολύ επικίνδυνο. Όπως είπε, σήμερα το πρωί θα ξεκινήσει η εκκαθάριση περιοχής όπου υπάρχουν προβλήματα με τον ΔΕΔΔΗΕ για αποκατάσταση των βλαβών ηλεκτροδότησης.

Οκτώ σοροί

Η επιχείρηση ανάσυρσης των οκτώ σορών από το αεροσκάφος ολοκληρώθηκε αργά τη νύχτα. Πλέον οι Αρχές θα αρχίσουν με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων την ανάλυση σπιθαμή προς σπιθαμή όλων των ευρημάτων από το μοιραίο αεροσκάφος, ώστε να συνθέσουν το «παζλ» του αεροπορικού δυστυχήματος.

Οι σοροί των επιβαινόντων μεταφέρθηκαν στο Γενικό Nοσοκομείο Κομοτηνής με όχημα των Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν αιτήματος από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ).

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση #ανάσυρσης οκτώ σορών από το #αεροσκάφος που κατέπεσε χθες στην Ελευθερούπολη #Καβάλα.

??Σε εξέλιξη η μεταφορά τους στο Γ.Ν. #Κομοτηνή — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2022

Οι επιχειρήσεις του ΤΕΝΞ στον τόπο της συντριβής του Antonov - 12

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της επιχείρησης συμμετείχε ειδικευμένο προσωπικό του ελληνικού στρατού και 30 πυροσβέστες για δημιουργία οδών ασφαλούς διέλευσης και μεταφοράς σορών σε χώρο απολύμανσης.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των σορών συνέδραμαν όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας καθώς και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ΕΚΑΒ καθώς και το ελικόπτερο του ενιαίου συντονιστικού κέντρου έρευνας και διάσωσης.

Επίσης, έχει βρεθεί αντικείμενο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το ένα μαύρο κουτί του αεροσκάφους.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός, δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνες ουσίες στο χώρο όπου κατέπεσε το αεροσκάφος Αντόνοφ.

Μετά την προετοιμασία των δυο τμημάτων, προσωπικό του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) και της ΕΜΑΚ με ειδικό όχημα του Στρατού Ξηράς προχώρησε στη δημιουργία οδών ασφαλούς διέλευσης και μεταφοράς των σορών σε χώρο απολύμανσης.

Μετά δε τη διαπίστωση από το ΕΔΛΟ/ΠΒΧ για τη μη ύπαρξη Ράδιο-Βιοχημικών και Πυρηνικών (ΡΒΧΠ) ουσιών, το ΤΕΝΞ εισήλθε στη περιοχή της συντριβής, ερευνά και σημαίνει τα βλήματα. Θα ακολουθήσει συγκέντρωση και απομάκρυνση ή επί τόπου εξουδετέρωσή τους κάτι που θα κριθεί από το κλιμάκιο.

Οι ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ και της Πυροσβεστικής

Την ίδια ώρα τα τεχνικά συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και του δήμου Παγγαίου επιχειρούν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης καθώς τμήματα των οικισμών Αντιφιλλίππων, Χορτοκοπίου και Παλαιοχωρίου παραμένουν από το βράδυ του Σαββάτου χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζονται και στην υδροδότηση των οικισμών.

Όπως περιέγραψε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, στην έκτακτη ενημέρωση για την αεροπορική τραγωδία, οι αρχές ενημερώθηκαν αμέσως μετά την πρόσκρουση και εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ενεργειών σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, δήλωσε πως σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνα τοξικά ή άλλα στοιχεία στο σημείο, όπου συνετρίβη το αεροπλάνο. Στις 18:00 πραγματοποιείται έκτακτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής αναφορικά με το αεροπορικό δυστύχημα.

ΥΠΑ: Τα 38 λεπτά της μοιραίας πτήσης στον εθνικό εναέριο χώρο

Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τη συντριβή του αεροσκάφους Antonov στην περιοχή της Καβάλας, το Σάββατο 16 Ιουλίου, έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Πιο αναλυτικά το ουκρανικού νηολογίου αεροσκάφος τύπου Antonov 12, απογειώθηκε από τον αερολιμένα της Νις στην Σερβία με οκταμελές (8) πλήρωμα και εντεκάμιση (11,5) τόνους επικίνδυνο φορτίο (dangerous goods).

Σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης που είχε καταθέσει στις αρμόδιες αρχές της Σερβίας, το αεροσκάφος θα πραγματοποιούσε πτήση cargo προς το Μπανγκλαντές (Ντάκα) με ενδιάμεσους σταθμούς την Ιορδανία (Αμμάν) και την Σαουδική Αραβία (Ριάντ).

Στον ελληνικό εναέριο χώρο εισήλθε στις 22:09 τοπική ώρα.

Το αεροπλάνο στις 22:37 ενημέρωσε το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών – Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) ότι λόγω προβλήματος (operation reasons) δεν θα συνεχίσει για το τελικό του προορισμό και ότι θα γυρίσει πίσω στο αεροδρόμιο αναχώρησης. Στις 22:42 πετώντας ανατολικά της Χαλκιδικής ενημέρωσε τους Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην προσέγγιση Θεσσαλονίκης ότι έχει πρόβλημα στον κινητήρα νούμερο τέσσερα (4) αναφέροντας: «may day φωτιά στον κινητήρα τέσσερα».

Η ΥΠΑ άμεσα κήρυξε κατάσταση κινδύνου με την ενεργοποίηση των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται. Στις 22:45 το αεροσκάφος είχε συνομιλία με τον πύργο ελέγχου Καβάλας και ενημέρωσε ότι κατευθύνεται για αναγκαστική προσγείωση. Αμέσως δόθηκε άδεια προσγείωσης για το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης στην Καβάλα.

Στις 22:47 το στίγμα του αεροσκάφους χάθηκε από τα ραντάρ της εναέριας κυκλοφορίας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για την κατάσταση κινδύνου και εν συνεχεία για την απώλεια επικοινωνίας και ξεκίνησε άμεσα η διαδικασία εντοπισμού, έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα κινητοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ελληνική Αστυνομία, Πολιτική Προστασία, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τοπικοί φορείς) για την απώλεια στίγματος του αεροπλάνου στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας.

Για το αεροπορικό δυστύχημα έχει επιληφθεί η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ)

Το φορτίο του μοιραίου αεροσκάφους

Εν τω μεταξύ, αναλυτικά στοιχεία για το ακριβές φορτίο του αεροσκάφους Antonov-12 που κατέπεσε στην περιοχή δυτικά της Καβάλας έδωσαν στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΚΕΔ) οι Αρχές της Σερβίας.

Ειδικότερα, το ΕΣΚΕΔ έλαβε μήνυμα από τη σερβική εταιρεία όπλων και αμυντικών συστημάτων Valir – εντολέα της μεταφοράς του συγκεκριμένου φορτίο, με τα πυρομαχικά 11,5 τόνων, με το Antonov.

Σύμφωνα με την ενημέρωση το Antonov μετέφερε τα εξής πυρομαχικά:

εκπαιδευτικά βλήματα όλμων 60mm M62,

εκπαιδευτικά βλήματα όλμων 82mm M62 και

φωτιστικά βλήματα όλμων 82mm M67.

Νωρίτερα, λίγο πριν τις 14:30 το μεσημέρι της Κυριακής έφτασαν στους Αντιφιλίππους τα στελέχη του ειδικού διακλαδικού λόχου Πυρηνικής, Βιολογικής, Χημικής Άμυνας του ΓΕΕΘΑ, προκειμένου να ερευνήσουν και να εξακριβώσουν την προέλευση της λευκής ουσίας, η οποία εντοπίστηκε γύρω από το μοιραίο αεροσκάφος που κατέπεσε στην περιοχή, στοιχίζοντας τη ζωή στο 8μελές πλήρωμά του, ουκρανικής καταγωγής.

Τα συνολικά 14 άτομα που απαρτίζουν τον ειδικό λόχο κλήθηκαν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που απασχολούσε από νωρίς το πρωί τις εμπλεκόμενες αρχές για το είδος της λευκής ουσίας, που εντοπίστηκε από τα πρώτα λεπτά της έρευνας.

